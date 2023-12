Die besten Fußballmannschaften der Pennsylvania High School treffen bei Staatsmeisterschaften aufeinander

By

In einem epischen Showdown treffen die zwölf besten High-School-Football-Teams Pennsylvanias im Chapman Field im Cumberland Valley um die PIAA-Staatsmeisterschaften aufeinander. Unter den Konkurrenten sticht St. Joe's Prep als dominierende Kraft hervor, da es zwölf Spiele in Folge gewonnen und seine Position als Fahnenträger unter den großen Schulen in Pennsylvania gefestigt hat.

Mit acht aufeinanderfolgenden Staatsmeisterschaftsspielen und zehn Reisen zu den Staatsfinals in den letzten 10 Jahren strebt St. Joe's Prep die achte Staatsmeisterschaft und den fünften Staatsmeistertitel der Klasse 11A in sechs Jahren an. Angeführt von dem nach Cincinnati wechselnden Quarterback Samaj Jones, der seinen dritten Auftritt bei der Staatsmeisterschaft bestreiten wird, hat St. Joe's Prep auf beiden Seiten Stärke gezeigt.

Überraschenderweise ist es die Verteidigung der Hawks, die sie zurück ins Staatsfinale geführt hat. In ihrem letzten Spiel besiegten sie Central Bucks South, ein Team, das in den Playoffs durchschnittlich 33.5 Punkte pro Spiel erzielte, mit einem überwältigenden 49:0-Sieg. Zur Halbzeit hatten die Hawks einen souveränen Vorsprung von 42:0 erarbeitet und stellten damit ihre Defensivstärke unter Beweis.

Auf der anderen Seite tritt North Allegheny zum ersten Mal seit 2012 wieder im Landesfinale an. Obwohl sie im letzten Spiel gegen Harrisburg unterlegen waren, gelang den Tigers ein 24:12-Sieg. Mit den Titelgewinnen in den Jahren 1990, 2010 und 2012 haben sie eine perfekte Bilanz bei Staatsmeisterschaftsspielen. Um der starken Offensive von St. Joe's Prep entgegenzuwirken, wird North Allegheny wahrscheinlich einen ballgesteuerten Spielplan übernehmen, ähnlich ihrer Strategie im Spiel gegen Harrisburg, wo sie den Ball 59 Mal laufen ließen und nur sechs Pässe warfen.

Während die Vorfreude steigt, zeigen beide Teams während der gesamten Saison und den Playoffs starke Offensivzahlen. North Allegheny hat insgesamt 619 Punkte erzielt und 237 zugelassen, was einem Durchschnitt von 44.2 erzielten und 16.9 erlaubten Punkten pro Spiel entspricht. St. Joe's Prep hingegen hat 535 Punkte erzielt und 114 zugelassen, was einem Durchschnitt von 41.1 erzielten Punkten und lediglich 8.7 erlaubten Punkten pro Spiel entspricht.

Diese Statistiken unterstreichen die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit beider Teams und bereiten die Bühne für ein spannendes Staatsmeisterschaftsduell im Chapman Field. Während die Senioren von St. Joe's Prep versuchen, ihren Namen in die geschichtsträchtige Geschichte des Programms einzugravieren, möchte North Allegheny ein eigenes Vermächtnis schaffen. Fußballbegeisterte in ganz Pennsylvania warten gespannt auf den Ausgang dieses mit Spannung erwarteten Showdowns.

