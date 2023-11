FAQ: Wann findet der F2023 Grand Prix von Las Vegas 1 statt?

By

Da wir sehnsüchtig auf den bevorstehenden F2023-Grand-Prix von Las Vegas 1 warten, ist es wichtig, sich Sonntag, den 19. November, im Kalender vorzumerken. Das Rennen ist für 1:00 Uhr ET geplant und verspricht ein adrenalingeladenes Spektakel in den berühmten Straßen von Las Vegas. Sin City‘.

Um das Grand-Prix-Wochenende optimal zu nutzen, können Formel-1-Enthusiasten auch zahlreiche Trainingseinheiten und Qualifikationsrunden verfolgen. Am Donnerstag und Freitag (Ortszeit) finden zwei freie Trainings statt, am Freitag folgt um Mitternacht ein weiteres Training vor den Qualifikationsrunden. Zuschauer in der östlichen Zeitzone sollten jedoch den Zeitunterschied beachten, da der Zeitplan des Nachtrennens eine weitere Ebene der Komplexität mit sich bringt.

Für diejenigen, die sich fragen, welcher Fernsehsender die F1-Rennen in den USA übertragen wird, sind ESPN, ESPN2 und ABC dieses Jahr die richtige Wahl. Sie übertragen alle Formel-1-Rennen live im Fernsehen. Darüber hinaus können Sie die Rennen auch live oder auf Abruf über die digitale Plattform von ESPN streamen.

Um Ihnen bei der Planung Ihres Wochenendes zu helfen und sicherzustellen, dass Sie jeden spannenden Moment einfangen, finden Sie hier das ESPN-TV-Programm für den F2023 Las Vegas GP 1:

DONNERSTAG November 16:

– Eröffnungszeremonie: 12:30 Uhr ET auf ESPN2

– Training 1: 11:25 Uhr ET auf ESPN2

Freitag, 17. November:

– Training 2: 2:55 Uhr ET auf ESPN

– F1-Show: 4:15 Uhr ET auf ESPN3

– Training 3: 11:25 Uhr ET auf ESPNU

Samstag, 18. November:

– Qualifying: 2:55 Uhr ET auf ESPN

– Teds Qualifikations-Notizbuch: 5:00 Uhr ET auf ESPN3

Sonntag, 19. November:

– Rennen: 12:55 Uhr ET auf ESPN

– Zielflagge: 3:00 Uhr ET auf ESPN3

– Teds Notizbuch: 4:00 Uhr ET auf ESPN3

Markieren Sie also Ihre Kalender, richten Sie Erinnerungen ein und machen Sie sich bereit für ein aufregendes F1-Wochenende in Las Vegas. Verpassen Sie nicht die actiongeladenen Rennen und den harten Wettbewerb zwischen den besten Fahrern der Welt. Es wird ein legendäres Event, das die Fans in Atem halten wird!

Foto von: Motorsport Images

Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford

FAQ: Was geschah beim letzten Grand Prix in Las Vegas?

Der letzte Grand Prix, der in Las Vegas ausgetragen wurde, war der Caesars Palace Grand Prix 1982, der als letztes Rennen der Saison diente. In diesem Rennen sicherte sich Michele Alboreto mit einem Tyrrell-Ford den Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten John Watson, der McLaren vertrat, und Eddie Cheever, der für Ligier fuhr.

Es ist erwähnenswert, dass Keke Rosberg, der für Williams fuhr, während des Rennens den fünften Platz belegte, seine Leistung während der gesamten Saison sicherte ihm jedoch den Meistertitel. Alain Prost, der sich die Pole-Position sicherte, rutschte in seinem Renault leider auf den vierten Platz ab, nachdem er das Feld angeführt hatte. Auf der anderen Seite hatte Mario Andretti, der Weltmeister von 1978, einen enttäuschenden letzten Formel-1-Start, als die Hinterradaufhängung seines Ferrari brach und sein Rennen vorzeitig endete.

Der Caesars Palace Grand Prix 1982 war ein denkwürdiges Ereignis, das sowohl Triumphe als auch Enttäuschungen auf der anspruchsvollen Rennstrecke von Las Vegas zu bieten hatte.