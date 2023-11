Entfesselte Gadgets: Die Kraft der Solartechnologie im neuen eTrex Solar von Garmin

Garmin, der renommierte Hersteller von Navigations- und Outdoor-Technologie, hat die Veröffentlichung des eTrex Solar angekündigt, der neuesten Ergänzung seiner beliebten eTrex-Serie. Dieses innovative tragbare GPS-Gerät nutzt die Kraft der Sonnenenergie, um Outdoor-Enthusiasten eine unbegrenzte Akkulaufzeit zu bieten.

Mit dem eTrex Solar können Wanderer, Geocacher und Abenteurer die Natur genießen, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen. Durch die Solarladetechnologie von Garmin können sich Benutzer darauf verlassen, dass die Sonne ihr Gerät vollständig auflädt, sodass sie längere Zeit auf Entdeckungsreise gehen können, ohne es aufladen zu müssen. Selbst an bewölkten Tagen können die Solarfunktionen dazu beitragen, eine schwach geladene Batterie zu regenerieren und so eine kontinuierliche Nutzung sicherzustellen.

Der eTrex Solar verfügt über ein kontrastreiches 2.2-Zoll-Display, das auch bei hellem Sonnenlicht gut lesbar bleibt. Es ermöglicht Benutzern, Wegpunkte anzuzeigen, ihren Standort zu verfolgen und den Weg zurück zu ihren Lieblingsorten zu finden. Mit seinem robusten Design und der IPX7-Einstufung ist dieses tragbare GPS darauf ausgelegt, rauen Umgebungen und herausfordernden Außenbedingungen standzuhalten.

Doch der eTrex Solar bietet mehr als nur unendliche Akkulaufzeit. In Verbindung mit einem kompatiblen Smartphone können Benutzer auf die Garmin Explore-App zugreifen, um auch in netzfernen Gebieten in Verbindung zu bleiben und informiert zu bleiben. Die App bietet Funktionen wie Cloud-Backup für Karten- und Reisedaten, Routenplanung, intelligente Benachrichtigungen für SMS und Anrufe, Geocaching-Updates und Wettervorhersagen in Echtzeit.

Die Multiband-GPS-Technologie im eTrex Solar gewährleistet eine überragende Positionsgenauigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen, in denen GPS allein Probleme bereiten könnte. Es verfügt außerdem über einen digitalen Kompass, der es Benutzern ermöglicht, sich auch im Stillstand mit genauen Kursen zurechtzufinden.

Der eTrex Solar ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 249.99 $ erhältlich. Es ist ein idealer Begleiter für Outdoor-Abenteurer, die länger auf Entdeckungsreise gehen, in Verbindung bleiben und auf Solarenergie für unbegrenzte Akkulaufzeit angewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie unter garmin.com/outdoor.

Häufig gestellte Fragen:

1. Was kostet der eTrex Solar?

Der eTrex Solar hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 249.99 $.

2. Kann die Solarladefunktion einen schwachen Akku wieder aufladen?

Ja, die Solarfunktionen des eTrex Solar können dazu beitragen, eine schwach geladene Batterie zu regenerieren.

3. Bietet der eTrex Solar Konnektivitätsfunktionen?

Bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone können Benutzer auf die Garmin Explore-App zugreifen, um Cloud-Backups, Routenplanung, intelligente Benachrichtigungen, Geocaching-Updates und Wettervorhersagen in Echtzeit zu erhalten.

4. Wie genau ist die GPS-Technologie im eTrex Solar?

Der eTrex Solar nutzt Multiband-GPS-Technologie für überragende Positionsgenauigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Quelle: Garmin International, Inc. [garmin.com]