Valve feiert den 20. Jahrestag der ältesten Benutzerkonten von Steam mit besonderen Abzeichen

Valve, der Erfinder von Steam, feiert den 20. Jahrestag einiger der ältesten Benutzerkonten der Plattform, indem er ihnen spezielle digitale Abzeichen verleiht. Diese Abzeichen weisen das ursprüngliche Steam-Farbschema auf und haben laut IGN bei den Spielern Wellen der Nostalgie ausgelöst.

Steam, der größte digitale PC-Gaming-Shop weltweit, öffnete seine Türen erstmals im September 2003 für Spieler. Das Unternehmen gewann schnell an Popularität, wobei einer seiner ersten Anziehungspunkte das Spiel „Counter-Strike“ war. Bemerkenswert ist, dass einige der ersten Konten, die der Plattform beigetreten sind, noch heute aktiv sind und die Benutzer Erinnerungen an diese frühen Tage teilen.

Valve hat Steam im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und seine Dienste und Angebote erweitert. Kürzlich wagte sich das Unternehmen mit der Ankündigung des Steam Decks sogar in die Hardware-Entwicklung. Dieses tragbare Spielgerät markiert einen aufregenden Meilenstein auf dem Weg der Plattform.

Im Januar erreichte Steam einen bedeutenden Meilenstein: Die rekordverdächtige Anzahl von 10 Millionen Spielern, die gleichzeitig auf der Plattform spielten, war rekordverdächtig. Dies spiegelt die anhaltende Attraktivität der Plattform und die ständig wachsende Community von PC-Spielern wider, die Steam als ihr bevorzugtes Gaming-Ziel wählen.

Zu den beliebtesten Spielen auf Steam gehören derzeit Valves „Counter-Strike: Global Offensive“, das täglich fast eine Million Spieler zählt, sowie „Dota 2“, „PUBG: Battlegrounds“ von Tencent Holdings ADR, „Call of Duty: „Modern Warfare 2“ von Activision Blizzard Inc, „Lost Ark“ von Amazon.com Inc, „FIFA 23“ von Electronic Arts Inc und „Apex Legends“ von Respawn.

Die besonderen digitalen Abzeichen, die den ältesten Steam-Konten verliehen werden, erinnern an die reiche Geschichte der Plattform und den nachhaltigen Einfluss, den sie auf die Spielebranche hatte.

Bildnachweis: Casimiro PT auf Shutterstock.

Quellen:

- IGN

– Vieleck