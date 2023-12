Berühmte Filme, die in North Carolina gedreht wurden

North Carolina ist seit langem ein beliebter Standort für Filmemacher und bietet eine vielfältige Vielfalt an Landschaften und Schauplätzen. Von Küstenstädten über Kleinstädte bis hin zu atemberaubenden Bergketten – der Staat hat die Kulisse für viele berühmte Filme geliefert. Hier sind einige der berühmtesten Filme, die in North Carolina gedreht wurden.

Wilmington, an der Küste gelegen, ist ein besonders beliebtes Drehziel. Ein bemerkenswerter Film, der in Wilmington gedreht wurde, ist „Iron Man 3“, in dem Tony Stark mit seinem Kampf gegen eine posttraumatische Belastungsstörung zu kämpfen hat. Der Film nutzte verschiedene Orte in Wilmington, darunter Wrightsville Beach und den Cape Fear River.

Ein weiterer in Wilmington gedrehter Kultklassiker ist „Empire Records“, ein Coming-of-Age-Film aus den 90er-Jahren über eine Gruppe junger Angestellter, die um die Rettung ihres Plattenladens kämpfen. Die titelgebende Ladenfront im Film ist als Rebellion erkennbar, ein beliebtes Restaurant und eine Bar in der Innenstadt von Wilmington.

Horrorfans erkennen Wilmington möglicherweise als Schauplatz von „The Conjuring“, einem gruseligen übernatürlichen Film. Die Kirchen der Stadt, darunter die First Baptist Church und die St. James Episcopal Church, spielten bei den Dreharbeiten des Films eine wichtige Rolle.

Als sie nach Southport, einer anderen Küstenstadt in North Carolina, zog, wurde „Safe Haven“ dort gedreht. Der Film handelt von einer Frau, die in einer Kleinstadt ein neues Leben beginnt und sich in einen Witwer verliebt. Viele romantische Szenen wurden in Southport gedreht, darunter auch im Ports of Call Bistro.

In der Triangle-Region ist Bull Durham nach wie vor einer der berühmtesten Filme, die in North Carolina gedreht wurden. Der Film spielt in der Welt der Minor League Baseball und erkundet die Komplexität von Beziehungen und die Suche nach Träumen. Die Dreharbeiten fanden an verschiedenen Orten statt, unter anderem an der University of North Carolina.

Auf dem Weg nach Westen bildeten die Berge von North Carolina die Kulisse für „Die Tribute von Panem“. Der dystopische Film zeigt den Überlebenskampf einer jungen Frau in einer Welt der Unterdrückung. Ein Großteil der Arenaszenen wurde im wunderschönen DuPont National Forest gedreht.

Dies sind nur einige Beispiele der vielen Filme, die in North Carolina gedreht wurden. Die vielfältigen Landschaften und einladenden Gemeinden des Staates ziehen seit jeher Filmemacher an und verleihen dem Tar Heel State einen Hauch von Hollywood.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Berühmte Filme, die in North Carolina gedreht wurden