Schulen in Stokes County geben Schließungspläne bekannt

Das Schulsystem von Stokes County hat kürzlich Pläne zur Schließung von zwei Schulen in der Region angekündigt. Die Mitglieder des Bildungsausschusses haben einen neuen langfristigen Plan genehmigt, der mehrere Änderungen am Schulsystem vorsieht.

Dem Plan zufolge sollen die Lawsonville Elementary School und die Pine Hall Elementary School zum Ende des Schuljahres 2023–2024 geschlossen werden. Zusätzlich zu diesen Schließungen wird die Meadowbrook Academy im gleichen Zeitraum an die Lawsonville Elementary School verlegt.

Darüber hinaus gibt es Pläne, die Pinnacle Elementary School für die Zukunft zu schließen, sobald die neue King Elementary School gebaut und eröffnet wird, voraussichtlich im Jahr 2030.

Der Stokes County Administration wurde die Befugnis übertragen, Personal- und Buspläne zu entwickeln sowie spezifische Anwesenheitsgrenzen festzulegen. Sie sind außerdem damit beauftragt, im Rahmen der Unterbringung der Meadowbrook Academy Renovierungspläne für die Sandy Ridge Elementary School und die Lawsonville Elementary School zu entwickeln.

Aufgrund dieser Änderungen werden voraussichtlich etwa 50 % der Schüler der Lawsonville Elementary School in die Nancy Reynolds Elementary versetzt, während die restlichen 50 % voraussichtlich in die Sandy Ridge Elementary versetzt werden. Darüber hinaus wird die Pine Hall Elementary School an die London Elementary verlegt und die Meadowbrook Academy wird ihr neues Zuhause an der Lawsonville Elementary finden.

Diese Änderungen zielen darauf ab, die Ressourcen zu optimieren und die Bildungschancen für Studenten im Landkreis zu verbessern. Auch wenn einige Familien und Schüler möglicherweise mit den Unannehmlichkeiten konfrontiert sind, die der Wechsel in eine neue Schule mit sich bringt, besteht die Hoffnung, dass diese Maßnahmen letztendlich zu einem effizienteren und effektiveren Schulsystem für alle Beteiligten führen werden.

