Geschenkkartenbetrüger im Bucks County-Programm erwischt

Ermittler im Bucks County haben kürzlich zwei Männer festgenommen, die an einem Plan beteiligt waren, Geld von Geschenkkarten zu stehlen. Die Betrüger hatten die Rückseiten von Geschenkkarten manipuliert und wichtige Informationen erbeutet, um an das Geld zu gelangen. Dank der Wachsamkeit der Mitarbeiter eines Giant in Plumstead Township wurde der Betrug entdeckt.

Die Mitarbeiter stellten fest, dass einige Geschenkgutscheine manipuliert worden waren und alarmierten die Polizei. Bei der Prüfung der Geschenkkarten stellten sie fest, dass sich auf der Verpackung zu viel Kleber befand, was Verdacht erregte. Als Vorsichtsmaßnahme wurden alle Geschenkkarten sofort aus den Regalen entfernt.

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen rund 75 Visa-Geschenkkarten in den Regalen des Ladens abgelegt hatten. Die Karteninformationen hatten sie bereits zuvor eingeholt. Wenn diese Geschenkkarten gekauft und aktiviert worden wären, wäre das Geld ohne Wissen der Kunden gestohlen worden.

Der Polizei gelang es, Überwachungsaufnahmen zu beschaffen, auf denen die Verdächtigen und ihr Auto identifiziert wurden. Kurz darauf wurden Jian He und Min He in West Goshen festgenommen, als die Beamten ihre Nummernschilder von früheren Vorfällen in Plumstead erkannten. Bei ihrer Festnahme wurde festgestellt, dass die Verdächtigen im Besitz zahlreicher Nike-Geschenkkarten waren.

Während es den Mitarbeitern gelang, den Kauf der betrügerischen Geschenkkarten zu verhindern, mahnt die Polizei die Käufer zur Vorsicht. Diese Art von Betrug kann für Betrüger sehr lukrativ sein, da allein die 75 im Geschäft sichergestellten Karten einen Mindestertrag von 3,100 US-Dollar hätten einbringen können.

Die beiden Verdächtigen befinden sich derzeit in Bucks County in Untersuchungshaft und werden angeklagt. Ähnliche Anklagen drohen ihnen auch von anderen Behörden im Landkreis. Die Polizei rät Verbrauchern, beim Kauf von Geschenkgutscheinen vorsichtig zu sein und auf Anzeichen einer Manipulation zu achten, etwa auf eine neu aufgeklebte Verpackung oder einen geklauten Magnetstreifen. Bei Verdachtsmomenten ist es wichtig, die Filialmitarbeiter sofort zu benachrichtigen.

Indem sie wachsam bleiben, können Verbraucher dazu beitragen, nicht Opfer von Betrug mit Geschenkkarten zu werden und ihr hart verdientes Geld zu schützen.

