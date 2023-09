Ikonischer Porsche 1973 Carrera RSR von 911 wird versteigert

By

Ein seltener und äußerst begehrter Porsche 1973 Carrera RSR aus dem Jahr 911 wurde kürzlich beim Goodwood Revival 2023 verkauft. Das als R7 bekannte Auto ist eines von nur drei erhaltenen, vom Werk unterstützten Exemplaren. Während der genaue Verkaufspreis noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde bestätigt, dass das Auto tatsächlich verkauft wurde.

Der 911 Carrera RSR ist für seine Rennsporttradition bekannt und dieses besondere Modell hat eine beeindruckende Geschichte. Beim 1973-Stunden-Rennen von Le Mans 24 erreichte er den vierten Platz und war damit der bestplatzierte RSR bei dem legendären Langstreckenrennen.

Dieser 911 Carrera RSR wurde für den Renneinsatz umfassend modifiziert. Es verfügte über verbreiterte Kotflügel, einen markanten großen Heckspoiler namens „Mary Stuart“ und einen stärkeren 3.0-Liter-Boxermotor. Diese Modifikationen stuften den RSR als Prototyp für das Le-Mans-Rennen 6 ein und ermöglichten es ihm, gegen engagierte Sportrennfahrer statt gegen Serienautos anzutreten.

Das von Herbie Müller und Gijs van Lennep in Le Mans gefahrene Auto kam nur hinter drei Prototypen von Matra-Simca und Ferrari ins Ziel. Nach Le Mans setzte R7 seine Rennkarriere mit dem Werksteam fort und nahm an Rennen auf dem Österreichring und Watkins Glen teil.

Nach seiner Rennsportzeit wechselte der R7 mehrmals den Besitzer. Es wurde an den mexikanischen Rennteambesitzer Hector Rebaque und später an den italienischen Sammler Massimo Balliva verkauft. Fast drei Jahrzehnte lang blieb das Auto im Besitz von Balliva verborgen, was zu Gerüchten führte, dass es zerstört und zerlegt worden sei.

Um 2009 oder 2010 schickte Balliva den R7 zur Restaurierung nach Frankreich, woraufhin er an einen Sammler in den Vereinigten Staaten verkauft wurde. Allerdings geriet das Auto in einen Rechtsstreit um seine Identität, wobei ein anderer Besitzer behauptete, den echten R7 zu besitzen. Schließlich wurde Porsche-Ingenieur und Teammanager Norbert Singer hinzugezogen, um den Originalartikel zu authentifizieren.

Bei einer Auktion wird mit einem Verkaufspreis zwischen 3.7 und 5.7 Millionen britischen Pfund gerechnet, der Verkaufspreis für den R7 könnte bis zu 7.1 Millionen US-Dollar betragen. Obwohl dies eine beachtliche Zahl ist, ist es wichtig zu beachten, dass sie hinter dem Rekordverkauf eines 1970K-Prototypen-Rennwagens aus dem Jahr 917 zurückbleibt, der im Steve McQueen-Film „Le Mans“ zum Einsatz kam und 14 für 2017 Millionen US-Dollar verkauft wurde.

