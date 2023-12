Entdecken Sie den Nervenkitzel des Überlebens in „The Day Before“ auf GeForce NOW

Machen Sie sich bereit für ein adrenalingeladenes Abenteuer in der postapokalyptischen Welt von „The Day Before“. Dieses von Fntastic entwickelte Open-World-Horror-MMO-Spiel entführt Sie an die Ostküste der Vereinigten Staaten, wo Zombies die Gesellschaft überrannt haben. Als Priority- oder Ultimate-Mitglied bei GeForce NOW können Sie dieses Spiel auf jedem Gerät mit RTX ON-Unterstützung streamen.

Tauchen Sie ein in die wunderschön detaillierte New Fortune City voller hoch aufragender Wolkenkratzer, weitläufiger Einkaufszentren und großer Stadien. Erkunden Sie die weitläufige Welt mit einer Vielzahl von Fahrzeugen und treten Sie gegen andere Spieler und infizierte Kreaturen an, um zu überleben. Sammle wertvolle Beute, erfülle Quests und baue sogar dein eigenes Haus, während du durch den sich ständig ändernden Tag- und Nachtzyklus navigierst.

Erleben Sie den Nervenkitzel des Wiederaufbaus der Gesellschaft bequem von Ihrem Sofa aus, indem Sie das Spiel aus der Cloud streamen. Priority-Mitglieder können das Spiel mit bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde genießen, während Ultimate-Mitglieder von längeren Gaming-Sessions, Ultrawide-Auflösungen und sogar Streamen in 4K mit bis zu 120 fps profitieren können. Beide Mitgliedschaften verfügen über Echtzeit-Raytracing und sorgen so für atemberaubende Kinobeleuchtung bei jeder Begegnung mit den Untoten.

Begeben Sie sich auf eine epische Reise in „Avatar: Frontiers of Pandora“

Betreten Sie die fantastische Welt von Pandora mit „Avatar: Frontiers of Pandora“, dem Open-World-Action-Adventure-Spiel von Ubisoft. Basierend auf den erfolgreichen Avatar-Filmen taucht dieses Spiel tief in die unerforschte Region Pandora namens Western Frontier ein. Als GeForce NOW Ultimate-Mitglied können Sie dieses epische Abenteuer auf jedem Gerät streamen, das von GeForce RTX 4080-Servern in der Cloud betrieben wird.

Verbünde dich mit anderen Clans, um Pandora vor dem ressourcenhungrigen RDA-Konzern zu schützen. Passen Sie Ihren Charakter an, stellen Sie neue Ausrüstung her und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und Waffen, um unglaubliche Kraft und Beweglichkeit zu nutzen. Fliegen Sie auf Banshees, mythischen drachenähnlichen Kreaturen, durch die Lüfte, mit denen Sie die weite Westgrenze erkunden und sich mit der RDA an spannenden Luftkämpfen beteiligen können.

Erlebe dieses visuell atemberaubende Abenteuer wie nie zuvor mit GeForce NOW. Ultimate-Mitglieder können das Spiel mit einer Auflösung von bis zu 4K genießen und in die üppigen Landschaften und atemberaubenden Ausblicke von Pandora eintauchen. Lassen Sie sich vom Mut und der Entschlossenheit der Na'vi leiten, während Sie für die Zukunft dieser außergewöhnlichen Welt kämpfen.

Entdecken Sie die bezaubernden Welten von Ori auf GeForce NOW

Begeben Sie sich mit GeForce NOW auf eine fesselnde Reise durch die bezaubernden Welten von Ori. Begleiten Sie den Geisterwächter Ori bei seiner Erkundung atemberaubender, gefährlicher Landschaften in „Ori and the Blind Forest: Definitive Edition“ und „Ori and the Will of the Wisps“. Diese Xbox PC Game Pass-Titel sind die neuesten Ergänzungen der GeForce NOW-Bibliothek und bieten Mitgliedern die Möglichkeit, die preisgekrönte Abenteuerserie zu erleben.

Helfen Sie Ori in „Ori and the Blind Forest: Definitive Edition“, das Gleichgewicht im Wald wiederherzustellen, nachdem er während eines verheerenden Sturms von seinem Zuhause getrennt wurde. Gemeinsam mit dem Geist namens Sein muss Ori sein wahres Schicksal finden und das Unglück in der wunderschönen Welt von Nibel überwinden.

Setzen Sie Oris Reise in „Ori and the Will of the Wisps“ fort, wo Sie sich in das neue Land Niwen wagen. Helfen Sie einer Eule mit gebrochenen Flügeln namens Ku und heilen Sie das Land von dunkler Verderbnis, während Sie unterwegs neue Freunde, Feinde und Geheimnisse aufdecken.

Streamen Sie diese fesselnden Abenteuer dank der Leistungsfähigkeit der Cloud auf nahezu jedem Gerät. GeForce NOW Ultimate-Mitglieder können ihr Spielerlebnis außerdem mit einem hohen Dynamikumfang auf unterstützten Geräten verbessern und in die atemberaubende Grafik der Ori-Serie eintauchen.

Entdecken Sie LEGO Fortnite in der Cloud

Machen Sie sich bereit für eine einzigartige Mischung aus LEGOs und Fortnite mit „LEGO Fortnite“ auf GeForce NOW. Dieses von Epic Games entwickelte Spiel ermöglicht es Ihnen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, indem Sie mit LEGO-Elementen die ultimative Heimatbasis bauen und anpassen. Rekrutieren Sie Dorfbewohner, um Materialien zu sammeln und die Nacht zu überleben, und begeben Sie sich auf gewagte Abenteuer auf der Suche nach seltenen Ressourcen in tiefen Höhlen.

Verpassen Sie nicht die 17 neuen Spiele, die der GeForce NOW-Bibliothek hinzugefügt werden, darunter „World War Z: Aftermath“, „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ und „Fortnite Festival“. Bei GeForce NOW ist für jeden etwas dabei, denn es bietet eine vielfältige Spielesammlung für jede Gaming-Vorliebe.

Obwohl das mit Spannung erwartete „Halo Infinite“ bei seiner geplanten Veröffentlichung im September mit einigen technischen Problemen konfrontiert war, arbeitet das GeForce NOW-Team aktiv mit Microsoft und dem Spieleentwickler 343 Industries zusammen, um das Spiel in naher Zukunft in den Dienst aufzunehmen. Bleiben Sie am GFN-Donnerstag auf dem Laufenden, um weitere Updates zu dieser aufregenden Entwicklung zu erhalten.

Welche Spiele hast du für dieses Wochenende im Sinn? Teilen Sie uns Ihre Gedanken auf Twitter oder in den Kommentaren unten mit und vergessen Sie nicht, #RTXON für Bonuspunkte anzugeben. Mit GeForce NOW sind die Möglichkeiten endlos.

