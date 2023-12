Rentner finden Erleichterung in Staaten, in denen es keine Steuern auf Sozialversicherung oder Ruhestandseinkommen gibt

Zusammenfassung:

Eine aktuelle Umfrage von BlackRock, Inc. zeigt, dass nur 56 % der betrieblichen Sparer im Jahr 2023 glauben, dass sie mit ihrer Altersvorsorge auf dem richtigen Weg sind, was dazu führt, dass immer mehr Arbeitnehmer planen, den Ruhestand hinauszuzögern. Die Volatilität des Marktes und der Mangel an Renteneinkommen haben das Vertrauen in die finanzielle Sicherheit untergraben. Um das Risiko zu streuen und Stabilität zu gewährleisten, empfehlen Experten eine ausgewogene Anlagestrategie, die auch festverzinsliche Anlagen wie Anleihen einbezieht. CNN weist darauf hin, dass kürzere Anleihen eine sicherere Option für Anleger sein könnten.

Mittlerweile sind Millionen Amerikaner im Ruhestand auf Sozialversicherungsleistungen als Haupteinnahmequelle angewiesen. Allerdings liegt der durchschnittliche Nutzen von 1,781.63 US-Dollar weit unter den geschätzten monatlichen Ausgaben von Rentnern, was dazu führt, dass viele unterhalb der Armutsgrenze leben. Vor diesem Hintergrund raten Experten Rentnern, über einen Umzug in Staaten nachzudenken, in denen weder Sozialversicherungs- noch Renteneinkommen besteuert werden, um ihre Leistungen zu maximieren.

Laut der Charles Schwab Corporation hängt die Steuerpflicht stark davon ab, wo man wohnt. Glücklicherweise gibt es in den USA mehrere Bundesstaaten ohne Einkommenssteuer, die Rentner in Betracht ziehen können. Diese Staaten bieten nicht nur Steuererleichterungen, sondern auch niedrigere Lebenshaltungskosten, was sie für den Ruhestand finanziell attraktiv macht.

Der folgende Artikel stellt eine Liste von 15 Staaten vor, die weder Sozialversicherung noch Renteneinkommen besteuern, und bietet zusätzliche Informationen wie Steuerfreundlichkeit, Lebenshaltungskostenindex und Klimapräferenzen. Alaska beispielsweise ist für sein steuerfreundliches Umfeld, das Fehlen von Umsatz- oder Erbschaftssteuern und seine atemberaubenden Naturlandschaften bekannt. Die Entscheidung, in einen steuerfreien Staat umzuziehen, kann die finanzielle Sicherheit der Rentner verbessern und ihre Lebensqualität im Ruhestand verbessern.