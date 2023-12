Neue Kunstinstallationen erhellen New York City

Während der Winter naht, ist New York City voller neuer und aufregender Kunstinstallationen, die es zu entdecken gilt. Hier sind einige der Installationen und Attraktionen, die Sie den ganzen Dezember über sehenswert sind.

1. Strahlende Nächte im Central Park

Mit freundlicher Genehmigung von Central Park Conservancy

Der Central Park wird in der Installation „Radiant Nights“ mit einem schillernden Schauspiel aus Lichtern und Farben zum Leben erweckt. Dieses immersive Erlebnis wurde von der renommierten Künstlerin Aurora Cortes geschaffen und verwandelt den Park in ein magisches Wunderland. Die Besucher werden von Tausenden beleuchteten Blumen, Bäumen und Skulpturen verzaubert und ein atemberaubendes Schauspiel geboten. Diese kostenlose Installation ist den ganzen Dezember über von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen für die Öffentlichkeit zugänglich.

2. Urban Canvas an der Brooklyn Bridge

Bildnachweis: Brooklyn Arts Council

Die Brooklyn Bridge wird im Rahmen des Urban Canvas-Projekts als kolossale Leinwand für lokale Künstler dienen. Diese innovative Installation soll die lebendige und vielfältige Kunstszene in Brooklyn präsentieren. Graffiti-Künstler, Maler und Wandmaler erhalten die Möglichkeit, auf ausgewählten Abschnitten der Brücke einzigartige Kunstwerke zu schaffen und sie so in eine lebendige Galerie im Freien zu verwandeln. Besucher können die Verwandlung der Brücke miterleben und die kreativen Ausdrucksformen der Künstlergemeinschaft Brooklyns erkunden.

3. Kinetische Wellen bei Hudson Yards

Darstellung mit freundlicher Genehmigung verbundener Unternehmen

Hudson Yards wird eine interaktive und dynamische Installation namens Kinetic Waves beherbergen. Diese vom Künstlerkollektiv Flux geschaffene Installation besteht aus einer Reihe großformatiger skulpturaler Elemente, die auf die Bewegung der Besucher und der Umgebung reagieren. Wenn Besucher durch den Raum gehen, erwachen die Skulpturen zum Leben und erzeugen faszinierende visuelle Muster und Klänge. Kinetic Waves zielt darauf ab, den Betrachter in ein einzigartiges Sinneserlebnis einzubeziehen und die Grenzen zwischen Kunst, Technologie und Natur zu verwischen.

4. Lumineszenz am Times Square

Bildnachweis: Times Square Alliance

Der Times Square wird mit der Lumineszenz-Installation in ein leuchtendes Wunderland verwandelt. Dieses immersive Licht- und Klangerlebnis wurde von der Multimedia-Künstlerin Lisa Park geschaffen und soll ein Gefühl von Staunen und Ehrfurcht hervorrufen. Besucher können durch ein Labyrinth aus schimmernden Lichtern wandern und das Zusammenspiel von Klang, Farbe und Bewegung erleben. Lumineszenz bietet einen Moment der Ruhe und Besinnung im Herzen der geschäftigen Stadt.

Diese Kunstinstallationen bieten eine einzigartige Gelegenheit, mit der lebendigen Kulturszene der Stadt in Kontakt zu treten und Kunst auf neue und aufregende Weise zu erleben. Egal, ob Sie durch ein Feld aus beleuchteten Kugeln spazieren oder ein farbenfrohes Lichtspiel erkunden, diese Installationen werden die Besucher den ganzen Dezember über mit Sicherheit fesseln und inspirieren.

