Die besten Chanukka-Geschenke für 2021: Einzigartige Fundstücke für Ihre Lieben

Da Chanukka vor der Tür steht, ist der Druck groß, die perfekten Geschenke für Ihre Lieben zu finden. Während traditionelle Gegenstände wie Gelt und Dreidel immer geschätzt werden, ist es auch schön, ein aufmerksames Geschenk beizufügen, das zeigt, wie gut man sie kennt. Dieses Jahr haben wir eine Liste einzigartiger und aufregender Chanukka-Geschenke zusammengestellt, die Sie begeistern werden.

1. Augustinus Bader Winter Radiance Set: Dieses Geschenkset in limitierter Auflage enthält innovative Hautpflegeformeln, die Ihrer Liebsten eine glatte, hydratisierte und strahlende Haut hinterlassen.

2. Tangerine Pickleball Paddle: Wenn Sie einen Pickleball-Fanatiker kennen, werden sie von diesem luxuriösen und eleganten Pickleball-Paddel von Tangerine begeistert sein. Es ist ein Geschenk, das sie gerne auf dem Platz zur Schau stellen werden.

3. Slip Mayfair Silk Skinny Scrunchie Ornament Set: Man kann nie genug Haargummis haben! Dieses Set aus Seiden-Haargummis ist ein stilvolles und praktisches Geschenk für alle, die gerne Accessoires tragen.

4. Russ & Daughters New York Brunch: Verwöhnen Sie Ihre Lieben mit einer köstlichen Auswahl der besten New Yorker Speisen, darunter Nova, Frischkäse, Bagels, Babka und Kaffee. Es eignet sich perfekt zum Verschenken oder zum Teilen mit bis zu 6 Personen.

5. Menora aus reiner Keramik von West Elm: Diese ultra-schicke Menora von West Elm wertet jede Tischlandschaft auf. Es ist eine stilvolle und elegante Art, jeden Chanukka-Abend zu beleuchten.

6. Home Sick Latkes and Lights Kerze: Füllen Sie Ihr Zuhause mit den festlichen Düften der Saison mit dieser Chanukka-Kerze von Homesick. Es enthält Noten von Bratapfel, Butter, Kartoffeln und mehr.

7. Stanley Quencher: Dieses 40 oz. Der vakuumisolierte Becher ist mehr als nur eine Wasserflasche. Mit seinen leuchtenden Farben und dem funktionalen Design hat es das Potenzial, ein virales Accessoire zu werden.

8. Sonos Move: Der Sonos Move Smart Speaker liefert satten, vollen Klang und ist perfekt für Musikliebhaber. Es lässt sich einfach über WLAN oder Bluetooth mit Ihrem Gerät verbinden und bietet bis zu 11 Stunden Spielzeit mit einer einzigen Ladung.

9. Grateful Dead Shapeshifting Box: Dieser magnetische Puzzlewürfel dient gleichzeitig als entspannendes Zappelspielzeug und bezauberndes Dekorationsstück. Es ist mit berühmten Bildern von Grateful Dead versehen und somit ein einzigartiges Geschenk für jeden Fan.

10. Apple AirTag: Der Apple AirTag ist ein praktisches Ortungsgerät, mit dem Sie Ihre Sachen mithilfe des „Find My“-Netzwerks von Apple orten können. Es ist perfekt für Reisende oder alle, die dazu neigen, ihre Schlüssel oder Taschen zu verlegen.

11. Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush: Rare Beauty von Selena Gomez bietet ein schwereloses, langanhaltendes flüssiges Rouge, das sich wunderbar verblenden lässt und für ein weiches, gesundes Rouge sorgt.

12. Plüsch-Samt-Schmuck-Organizer: Halten Sie Ihren Schmuck organisiert und geschützt mit dieser tragbaren, mit Samt ausgekleideten Box. Es ist perfekt für Reisende, die ihre Accessoires überallhin mitnehmen möchten.

13. Kodak Mini-Farbdrucker: Mit diesem High-Tech-Minidrucker können Sie in Sekundenschnelle hochauflösende Polaroidfotos von Ihrem Telefon aus drucken. Es eignet sich perfekt zum Festhalten und Bewahren von Erinnerungen.

14. Ovaler Föhn von Drybar: Erzielen Sie mit dem ovalen Föhn von Drybar einen Föhn in Salonqualität. Es liefert die gleichen Ergebnisse wie High-End-Marken zu einem Bruchteil des Preises.

15. Lululemon Everywhere Belt Bag: Diese wasserabweisende Gürteltasche von Lululemon wurde für unterwegs konzipiert und verfügt über einen vielseitigen Riemen, der auf den Schultern oder Hüften getragen werden kann. Es eignet sich perfekt für den Transport wichtiger Dinge beim Training oder bei alltäglichen Aktivitäten.

16. Amazon-Geschenkkarte: Wenn alles andere fehlschlägt, ist eine Amazon-Geschenkkarte eine zuverlässige Wahl. Lassen Sie Ihre Lieben aus der riesigen Auswahl auf Amazon genau das auswählen, was sie möchten.

FAQ:

F: Wo finde ich das Augustinus Bader Winter Radiance Set?

A: Sie finden das Augustinus Bader Winter Radiance Set auf der offiziellen Website unter www.augustinusbader.com.

F: Kann ich das Russ & Daughters New York Brunch-Geschenk personalisieren?

A: Leider kann das Russ & Daughters New York Brunch-Geschenk nicht personalisiert werden. Es ist jedoch eine fantastische Option für alle, die Brunch im New Yorker Stil lieben.

F: Muss ich eine App herunterladen, um den Kodak Mini-Farbdrucker zu verwenden?

A: Ja, Sie müssen die Kodak-App herunterladen, um den Kodak Mini-Farbdrucker verwenden zu können. Mit der App können Sie Ihre Fotos schnell und einfach hochladen und ausdrucken.

F: Ist die Lululemon Everywhere Belt Bag wasserdicht?

A: Die Lululemon Everywhere Belt Bag besteht aus wasserabweisendem Stoff, was bedeutet, dass sie einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Es ist jedoch nicht vollständig wasserdicht.

F: Wo kann ich eine Amazon-Geschenkkarte kaufen?

A: Amazon-Geschenkkarten können auf der Amazon-Website unter www.amazon.com erworben werden. Sie können aus verschiedenen Nennwerten und Designs wählen.

Diese einzigartigen Chanukka-Geschenke werden Ihre Lieben mit Sicherheit beeindrucken und diese Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem machen. Fröhliches Hanukkah!