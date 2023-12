California Highway Patrol stellt gestohlenen Tabak im Wert von über 137,000 US-Dollar sicher

By

Die California Highway Patrol (CHP) hat gestohlene und nicht regulierte Tabakprodukte im Wert von mehr als 137,000 US-Dollar erfolgreich sichergestellt. CHP gab am Montag die Festnahme eines Verdächtigen, Bashar Saleh Mohamed Nagi, 35, aus Oakland, bekannt. Nagi wird nun wegen Diebstahls und Besitzes der gestohlenen Tabakwaren angeklagt.

Die Wiederbeschaffung des gestohlenen Tabaks war das Ergebnis einer Untersuchung des Cargo Theft Interdiction Program (CTIP) von CHP. Im Rahmen der Ermittlungen, die sich auf gestohlene Zigaretten- und Tabakwaren aus verschiedenen Gebieten Nordkaliforniens konzentrierten, wurden am 30. November zahlreiche Durchsuchungsbefehle vollstreckt.

„Dies ist eine bedeutende Wiederbeschaffung gestohlener Tabakprodukte, die diese illegalen Unternehmen mit enormen Gewinnen verkaufen“, erklärte CHP-Beamter Andrew Barclay. Die zurückgewonnenen Produkte dienen als Beweismittel zur Bestimmung ihrer Herkunft und erleichtern weitere Ermittlungen zu den sie umgebenden illegalen Aktivitäten.

Die Operation war eine Gemeinschaftsinitiative, bei der das Oakland Police Department, das Alameda County Sheriff's Office und das California Department of Tax and Fee Administration ihre Unterstützung gewährten. Die Beteiligung der Steuerverwaltung wurde entscheidend, als festgestellt wurde, dass die an dem Diebstahl beteiligten Unternehmen Tabakwaren ohne die erforderlichen kalifornischen Steuermarken verkauften.

Im Rahmen der Operation erlangten CHP-Ermittler Haftbefehle für mehrere Standorte in Oakland. Die Vollstreckung dieser Haftbefehle führte zur Festnahme einer Person, die am Zigarettendiebstahl beteiligt war. Polizeibeamte durchsuchten eine Wohnung und drei Ladenfronten in Oakland und beschlagnahmten erfolgreich große Mengen gestohlener Tabakwaren.

Zusätzlich zu den gestohlenen Tabakwaren entdeckten die Ermittler auch mutmaßlich gestohlene Einzelhandelsartikel von namhaften Geschäften wie Target, Safeway und Old Navy. Der Gesamtwert dieser gestohlenen Einzelhandelsartikel überstieg 5,000 US-Dollar. Die Einbeziehung gestohlener Waren dieser Einzelhändler weist auf mögliche Verbindungen zu umfassenderen kriminellen Aktivitäten hin.

CHP-Offizier Andrew Barclay betonte die Schwere solcher Diebstähle und wies darauf hin, dass diese auch gewalttätig sein können. Die Ermittler vermuten, dass die gestohlenen Tabakwaren den Händlern abgenommen wurden, bevor sie die vorgesehenen Händler erreichten. Ziel der laufenden Ermittlungen ist es, das volle Ausmaß dieser illegalen Aktivitäten aufzudecken und den in der Region operierenden kriminellen Netzwerken ein Ende zu setzen.

Die Festnahme von Bashar Saleh Mohamed Nagi und die Wiederbeschaffung der gestohlenen Tabakprodukte stellen einen bedeutenden Erfolg bei der Bekämpfung des illegalen Handels und dem Schutz der öffentlichen Sicherheit dar. Die gemeinsamen Anstrengungen verschiedener Strafverfolgungsbehörden haben sich als entscheidend erwiesen, diesen Fall abzuschließen und ein starkes Signal an diejenigen zu senden, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

