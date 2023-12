Rekordverdächtiges Urteil wegen ärztlicher Kunstfehler im Westchester County gefällt

By

In einem bahnbrechenden Fall wurde das Westchester Medical Center mit einem rekordverdächtigen Urteil wegen ärztlicher Kunstfehler in Höhe von 120 Millionen US-Dollar belegt. Das Urteil fällt nach einem vierwöchigen Prozess vor Richter Paul I. Marx und unterstreicht das Versäumnis des Krankenhauses, einen Schlaganfallpatienten umgehend zu diagnostizieren und zu behandeln, was zu verheerenden Hirnschäden führte.

Der Kläger, der 41-jährige William Lee, wurde am 27. November 2018 mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, um wegen eines Schlaganfalls dringend ärztliche Hilfe zu suchen. Unerfahrene Bereitschaftsärzte im Krankenhaus verursachten jedoch eine dreistündige Verzögerung bei der Entfernung des Gerinnsels aus Lees Basilararterie. Diese Verzögerung führte zu erheblichen Hirnschäden, die dazu führten, dass Lee für den Rest seines Lebens in einem stationären Zentrum für Hirnverletzungen eingesperrt war. Der leitende Prozessanwalt Ben Rubinowitz präsentierte in Begleitung von Jeffrey Bloom und Richard Steigman von der Manhattan Personal Injury Law Firm einen überzeugenden Fall und machte das Krankenhaus für seine Fahrlässigkeit verantwortlich.

Die von Lee erlittenen Verletzungen hatten verheerende Auswirkungen auf seine kognitiven Fähigkeiten, insbesondere auf sein Urteilsvermögen und sein Kurzzeitgedächtnis. Dadurch ist er nicht in der Lage, unabhängig zu leben oder für seine Frau und seine Kinder zu sorgen. Das Urteil der Jury umfasst eine Entschädigung für Lees zukünftige medizinische Bedürfnisse, Schmerzen und Leiden, den Verlust der Lebensfreude sowie den Verlust von Dienstleistungen und Gesellschaft für seine Frau. Diese historische Auszeichnung stellt die höchste Auszeichnung dar, die jemals in einem Fall eines ärztlichen Kunstfehlers im Westchester County vergeben wurde.

Das Anwaltsteam, das Lee, Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf vertritt, verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Vertretung von Patienten, die durch Nachlässigkeit im Gesundheitswesen geschädigt oder tödlich verletzt wurden. Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre Erfolgsbilanz bei der Gewährleistung der Gerechtigkeit für Opfer haben ihnen Anerkennung in der juristischen Gemeinschaft eingebracht, darunter die sechsmalige Auszeichnung von Ben Rubinowitz als „Anwalt des Jahres“. Jeffrey Bloom ist Co-Vorsitzender des Medical Malpractice Committee der New York State Trial Lawyers Association.

Dieses wegweisende Urteil erinnert daran, wie wichtig es ist, Gesundheitsdienstleister für ihre Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen, und sorgt für Gerechtigkeit für Opfer, die aufgrund ärztlicher Kunstfehler gelitten haben.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Rekordverdächtiges Urteil wegen ärztlicher Kunstfehler im Westchester County gefällt