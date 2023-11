Den Hype dekonstruieren: Wiederholung des ersten Trailers von Grand Theft Auto V

Es war der 2. November 2011, als Rockstar Games den mit Spannung erwarteten ersten Trailer zum sechsten Teil der legendären Grand Theft Auto-Reihe veröffentlichte (siehe auf Amazon). Die Aufregung war spürbar, da die Fans seit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto IV (siehe bei Amazon) drei Jahre lang geduldig gewartet hatten. Dieser weniger als 90 Sekunden lange Teaser ließ die Spieler eifrig jeden Frame analysieren und versuchen, die darin verborgenen Geheimnisse aufzudecken.

Eine vorherrschende Theorie besagte, dass das Spiel über ein umfassendes Immobiliensystem verfügen würde, das auf einem flüchtigen Moment im Wohnwagen basiert, in dem ein Verkaufsschild in einem Vorgarten aufgestellt wurde. Diese Spekulationen erwiesen sich jedoch als unbegründet, obwohl die spätere Veröffentlichung von GTA Online den Spielern die Möglichkeit bot, Wohnungen in der virtuellen Welt zu erwerben.

Eine andere beliebte, aber irrige Theorie besagte, dass der zerzauste Obdachlose, der nach 58 Sekunden gezeigt wurde, Niko Belic war, der Protagonist von GTA IV. Leider stellte sich heraus, dass dies nichts weiter als ein Produkt der überaktiven Fantasie der Fans war.

Interessanterweise löste die Veröffentlichung des Trailers auch eine bemerkenswerte Leistung von Superfans aus, die sich bereits vor der offiziellen Veröffentlichung gemeinsam darum bemühten, die Welt von Grand Theft Auto V zu erkunden. Zur Überraschung aller erwies sich die endgültige, von Fans erstellte Karte, die sorgfältig anhand von Trailern und Screenshots erstellt wurde, als erstaunlich genau. Ein ähnliches Projekt läuft bereits für GTA VI, bei dem engagierte Fans geleaktes Filmmaterial nutzen, um die Straßen von Vice City akribisch zu kartieren.

Während wir geduldig auf die Veröffentlichung des ersten Trailers zu GTA VI warten, lohnt es sich, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und sich an die Gaming-Landschaft von 2011 zu erinnern. In diesem Jahr erschienen hochgelobte Titel wie Batman: Arkham City, Uncharted 3, Skyrim und Portal 2 und Mass Effect 2. In der Zwischenzeit gelangte der Nintendo 3DS in die Regale und die beliebte Game-Streaming-Plattform Twitch wurde offiziell gestartet.

Obwohl der erste Trailer zu GTA V bereits 2011 veröffentlicht wurde, mussten die Fans eine zweijährige Verzögerung hinnehmen, bevor das Spiel 2013 endlich in die Regale kam. Diese fünfjährige Lücke zwischen den GTA-Hauptserien war zu dieser Zeit beispiellos und sorgte in der Gaming-Community für Erstaunen . Sie wussten nicht, dass dieses Warten im Vergleich zu der jahrzehntelangen Vorfreude auf das kommende GTA VI verblassen würde.

Während wir gespannt auf den ersten Blick auf GTA VI warten, sollten wir uns an die Begeisterung und Aufregung erinnern, die wir heute vor 12 Jahren erlebten, als der elektrisierende Trailer zu Grand Theft Auto V unsere Fantasie zum ersten Mal fesselte.

