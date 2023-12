Die wunderschöne und einzigartige Welt der Bartagamen-Morphs

By

Bartagamen sind faszinierende Kreaturen, die in verschiedenen Formen vorkommen, von denen jede ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften hat. Wenn Sie noch nie die Freude erlebt haben, diese exotischen Haustiere zu besitzen oder mit ihnen zu interagieren, verpassen Sie eine Welt voller Schönheit und Persönlichkeit.

Im Gegensatz zu vielen anderen Reptilien sind Bartagamen seit den 1990er Jahren in den USA zu einer beliebten Wahl für Tierhalter geworden. Einer der Gründe für ihre Beliebtheit ist das breite Spektrum an Morphen oder physikalischen Eigenschaften, die sie aufweisen. Von klassischen Morphen bis hin zu durchscheinenden, ledernen, hypomelanistischen, deutschen Riesen-, Seidenrücken-, Dunner-, Witblits-, Paradox- und Null-Morphs bietet jeder Typ etwas anderes in Bezug auf Aussehen und Persönlichkeit.

Der klassische Morph, auch Standardmorph genannt, ist die häufigste Art von Bartagamen. Es hat kleine Stacheln auf dem Rücken und einen großen dreieckigen Kopf mit Bart, ähnlich denen, die man in der australischen Wildnis findet. Den klassischen Morph gibt es in verschiedenen Farben, zum Beispiel braun, bräunlich oder gelb, mit schwarzen Nägeln.

Durchscheinende Morphen haben durchsichtige Schuppen und Stacheln, was ihnen im Vergleich zu anderen Morphen ein helleres Aussehen verleiht. Sie haben oft blaue Augenlider und tiefschwarze Augen.

Bartagamen mit Lederrücken haben einen glatten Rücken ohne ausgeprägte Stacheln, was zu lebendigeren Farben und Mustern führt. Sie sind für ihre kürzeren Stacheln am Kopf und an den Seiten bekannt.

Hypomelanistischen Morphen fehlt Pigment, wodurch sie blass erscheinen. Ihre Muster sind verblasst und ihre Nägel sind klar statt schwarz. Es gibt auch Hypo-Nullen und Hypo-Trans-Morphs mit deutlichen Farbvariationen.

Der Deutsche Riesenmorph ist größer als andere Morphen und wird bis zu 30 Zoll lang, verglichen mit der Durchschnittsgröße von 16 bis 24 Zoll. Aufgrund der selektiven Züchtung gibt es ihn in verschiedenen Farben.

Bartagamen mit Seidenrücken, auch Seidenbartagamen genannt, haben überhaupt keine Schuppen, was sie optisch auffällig macht. Aufgrund ihrer empfindlichen Haut benötigen sie spezielle Pflege.

Dunner-Morphs zeichnen sich durch ein einzigartiges Skalenmuster aus, das sich von anderen Morphs unterscheidet. Ihre Schuppen wachsen ohne besondere Organisation und sie haben oft überall Flecken.

Witblits-Morphs haben eine verwaschene Farbe und es fehlt ihnen an Lebendigkeit oder Mustern. Sie liegen hinsichtlich der Färbung zwischen einer Null- und einer hypomelanistischen Morphe.

Paradoxe Morphen sind wirklich einzigartig, mit Farbmustern, die an Farbspritzer erinnern. Sie können symmetrische oder asymmetrische Muster haben und die Farben können matt oder leuchtend sein.

Null-Morphs sind einfarbig weiß ohne Farbe oder Muster. Sie unterscheiden sich von Albino-Bartagamen.

Jede Bartagamen-Morph bietet etwas Einzigartiges und Schönes. Egal, ob Sie sich für den klassischen Look, die Transparenz des durchscheinenden Morphs, die Glätte des Lederrückens oder die faszinierenden Muster des paradoxen Morphs interessieren, es gibt für jeden den passenden Bartagamen. Diese exotischen Haustiere bringen Charme und Freude in das Leben jedes Reptilienliebhabers.