Elf Personen im Rahmen gemeinsamer Drogenermittlungen festgenommen

Strafverfolgungsbehörden arbeiteten bei einer gemeinsamen Drogenermittlung unter der Leitung des West Metro Regional Drug Enforcement Office des Georgia Bureau of Investigation zusammen, was zur Festnahme und Anklage von elf Personen führte. An der Operation waren mehrere Behörden beteiligt, darunter die Northwest Georgia Drug Task Force, das Haralson County Sheriff's Office, das Troup County Sheriff's Office, die DEA Birmingham District Office Task Force Group 42 und die 7th Judicial Circuit Major Crimes Unit.

Bei den Festnahmen handelt es sich um Personen aus verschiedenen Bezirken, wobei die Anklagepunkte von Drogenhandel bis hin zu Verschwörungsdelikten reichen. Die Ermittlungen, die im September 2023 begannen, richteten sich zunächst gegen eine Einzelperson, deckten jedoch später eine Drogenhandelsorganisation auf, die in mehreren Bezirken in Georgia und Alabama tätig war.

An mehreren Orten wurden Durchsuchungsbefehle vollstreckt, was zu Festnahmen während der Vollstreckung dieser Durchsuchungsbefehle und im Rahmen der umfassenderen Ermittlungen führte. Bei der Operation wurden etwa 4 Kilogramm mutmaßliches Methamphetamin, 2 Pfund mutmaßliches Marihuana, 6 Schusswaffen und etwa 14,000 US-Dollar Bargeld beschlagnahmt.

Die Verdächtigen wurden in verschiedenen Bezirksgefängnissen untergebracht, wobei die Ermittlungen darauf abzielten, die Drogenverteilung auf Straßenebene in den Zielgebieten zu stören und sicherere Gemeinschaften zu schaffen.

Nach Abschluss der Untersuchung wird die Akte zur Strafverfolgung an die Bezirksstaatsanwaltschaft des Tallapoosa Judicial Circuit weitergeleitet. Jeder, der Informationen zu dieser Untersuchung hat, kann sich an das Georgia Bureau of Investigation West Metro Regional Drug Enforcement Office wenden. Anonyme Tipps können über verschiedene Kanäle übermittelt werden, unter anderem telefonisch unter 1(800) 597-TIPS (8477), online auf der offiziellen Website des GBI oder über die mobile App „See Something, Send Something“.

