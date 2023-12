Neue Golfplatzentwicklung im Wert von 100 Millionen US-Dollar in Aledo geplant

Der in Dallas ansässige Golfclubbetreiber Escalante Golf plant die Entwicklung eines hochmodernen Golfplatzes in Aledo, südwestlich von Fort Worth. Der Kelly Ranch Golf Club liegt auf einem 240 Hektar großen Gelände am US Highway 377 und hat sich zum Ziel gesetzt, das Golferlebnis in Nordtexas neu zu definieren. Der private 18-Loch-Meisterschaftsplatz wird Teil der größeren Kelly Ranch-Gemeinschaft sein, die Pläne für 2,500 Häuser umfasst. Die Entwicklung wird voraussichtlich 100 Millionen US-Dollar kosten.

Escalante Golf ist für seine außergewöhnlichen Golfplatzdesigns bekannt und hat sich mit Tripp Davis and Associates zusammengetan, um einen Platz zu schaffen, der die Spieler herausfordert und inspiriert. Der Kurs erstreckt sich über 7,600 Yards und nutzt die sanften Hügel und Höhenunterschiede der Region aus. Die Eröffnung ist für 2025 geplant.

Über den Golfplatz hinaus verfügt der Kelly Ranch Golf Club über eine hochmoderne 26 Hektar große Übungsanlage mit einer Driving Range, Übungsbunkern sowie Chipping- und Putting-Greens. Das Clubhaus wird einen Golfshop, ein Restaurant, eine Bar und eine Außenterrasse mit atemberaubendem Blick auf den Golfplatz bieten. Zusätzlich zu den Golfeinrichtungen entwickelt Escalante Golf auch einen Leichtathletik- und Wellnessclub, der sich an Fitnessbegeisterte richtet.

Ein einzigartiger Aspekt des Kelly Ranch Golf Club ist sein ausschließlicher Fokus auf Golf. Ziel des Clubs ist es, eine Umgebung zu schaffen, die frei von anderen Ablenkungen ist, die typischerweise in traditionellen Country-Clubs zu finden sind. Jeff Kindred, Executive Vice President of Clubs & Resorts bei Escalante Golf, betont den Reiz einer Atmosphäre, die ausschließlich dem Golfsport gewidmet ist.

Die größere Kelly Ranch-Gemeinde wird aus drei geschlossenen Vierteln mit Häusern im Wert von 700,000 bis über 10 Millionen US-Dollar bestehen. Darüber hinaus sind Pläne für die Entwicklung der Shops at Kelly Ranch, eines 65 Hektar großen Einzelhandels- und Gastronomiezentrums, sowie eines 50 Hektar großen Büro- und Medizinkomplexes im Gange.

Escalante Golf wurde 1991 gegründet und betreibt derzeit 22 Golfplätze und Clubs in 13 Bundesstaaten. In Texas besitzt das Unternehmen vier Golfclubs im Raum Houston. Der Kelly Ranch Golf Club schafft die Voraussetzungen für eine Zukunft der Golfexzellenz in Fort Worth und trägt zur wachsenden Zahl großer Golfentwicklungen in Nordtexas bei.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neue Golfplatzentwicklung im Wert von 100 Millionen US-Dollar in Aledo geplant