Zoom trifft sich mit Aufsichtsbehörden, um Bedenken hinsichtlich des wettbewerbswidrigen Verhaltens von Microsoft zu äußern

Zoom Video Communications hat sich Berichten zufolge mit Aufsichtsbehörden aus den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Gerichtsbarkeiten getroffen, um Bedenken hinsichtlich des angeblich wettbewerbswidrigen Verhaltens von Microsoft zum Ausdruck zu bringen. Die Videokonferenzplattform führte im vergangenen Jahr Gespräche mit der US-amerikanischen Federal Trade Commission sowie Wettbewerbsbehörden aus der EU, Großbritannien und Deutschland.

Die Bedenken von Zoom drehen sich um die Bevorzugung seiner Chat- und Video-App Teams durch Microsoft durch Preisbündelung und Produktdesign. Zoom geht davon aus, dass Microsoft durch die Bevorzugung einer eigenen App unlautere Wettbewerbspraktiken betreibt. Eric Yuan, CEO von Zoom, betonte die Bedeutung eines fairen Wettbewerbs und die möglichen Folgen unlauterer Praktiken.

In einem anderen Fall wurde Microsoft im Juli Gegenstand einer kartellrechtlichen Untersuchung durch die Europäische Union. Auslöser der Untersuchung war eine Beschwerde, die im Jahr 2020 von der zu Salesforce gehörenden, konkurrierenden Workspace-Messaging-App Slack eingereicht wurde. Die Europäische Union äußerte Bedenken hinsichtlich der Bündelung von Microsoft Teams mit ihrem Office-Produkt. Als Reaktion darauf kündigte Microsoft Pläne an, Teams von seinen Office-Produkten zu entbündeln und die Integration von Konkurrenzprodukten in seine Software zu erleichtern.

Die Treffen von Zoom mit Aufsichtsbehörden dienen als Versuch, für Fairness auf dem Markt zu sorgen und mutmaßliches wettbewerbswidriges Verhalten von Microsoft anzugehen. Die Gespräche mit den Regulierungsbehörden werden dazu beitragen, festzustellen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, um ein Wettbewerbsumfeld im Bereich Videokonferenz- und Kommunikationssoftware zu fördern.

