Zoom äußert kartellrechtliche Bedenken hinsichtlich des Verhaltens von Microsoft

Zoom Video Communications Inc. hat bei Treffen mit Aufsichtsbehörden aus den USA, der Europäischen Union und anderen Gerichtsbarkeiten seine Besorgnis über angeblich wettbewerbswidriges Verhalten von Microsoft Corp. geäußert. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat Zoom im vergangenen Jahr Gespräche mit der US-amerikanischen Federal Trade Commission sowie Wettbewerbsbehörden aus der EU, Großbritannien und Deutschland geführt.

Eine der Hauptbedenken von Zoom besteht darin, dass Microsoft seiner Team-Videokonferenzsoftware durch Preisbündelung und Produktdesign Priorität einräumt. Das Unternehmen argumentiert, dass dieses Verhalten Microsoft einen unfairen Marktvorteil verschafft. Microsoft wurde bereits von der EU-Wettbewerbsaufsicht geprüft, die untersucht, ob die Verknüpfung von Teams mit Microsoft 365 und Office 365 gegen Kartellvorschriften verstößt.

Als Reaktion auf die Beschwerde von Slack vor drei Jahren kündigte Microsoft kürzlich an, Teams in Europa ab dem 1. Oktober zu entbündeln. Das deutsche Bundeskartellamt leitete im März außerdem eine Untersuchung gegen Microsoft ein, um dessen Bündelungspraktiken und mögliches wettbewerbswidriges Verhalten zu untersuchen.

Behörden in den USA und im Vereinigten Königreich haben außerdem Untersuchungen zu Cloud-Diensten eingeleitet, einem Bereich, in dem Microsofts Azure eine wichtige Rolle spielt. Diese Untersuchungen zielen darauf ab, festzustellen, ob bestimmte Praktiken von Microsoft, Amazon.com Inc. und Alphabet Inc. die Innovation in der Branche einschränken.

Obwohl Teams der Hauptkonkurrent von Zoom ist, hatte das Unternehmen bis vor Kurzem darauf verzichtet, diese Themen öffentlich zu diskutieren. Während der Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference forderte Eric Yuan, CEO von Zoom, die FTC auf, die Bündelungspraktiken von Microsoft zu prüfen, und betonte die Bedeutung von Fairness im Wettbewerb.

Während Zoom sein Dienstleistungsangebot für Unternehmen über Videokonferenzen hinaus weiter ausbaut, versucht es, kartellrechtliche Bedenken auszuräumen und einen fairen Wettbewerb auf dem Markt sicherzustellen.

Quellen:

- Bloomberg