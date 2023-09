YouTube führt Änderungen an der Werbung für Zuschauer und Ersteller durch

YouTube nimmt Änderungen an seinen Werberichtlinien vor, die sowohl Zuschauer als auch Ersteller betreffen. Die Video-Sharing-Plattform kündigte an, längere Werbepausen zu testen, die gruppiert statt über ein Video verteilt werden. Diese Änderung basiert auf dem Feedback von Zuschauern, wobei 79 % von ihnen gruppierte Anzeigen für lange Inhalte auf Fernsehbildschirmen bevorzugen. Darüber hinaus bietet YouTube einen besser sichtbaren Indikator für die Dauer jeder Werbeunterbrechung.

Eine weitere Änderung auf der kreativen Seite besteht darin, den Prozess für die Ersteller von Inhalten zu „vereinfachen“. Bisher hatten Ersteller mehr Kontrolle über die Art und Platzierung der Anzeigen in ihren Videos. Allerdings implementiert YouTube jetzt einen Ein-/Ausschalter für alle Anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, bestimmt YouTube, wann und wo Anzeigen geschaltet werden. Wenn der Schalter deaktiviert ist, werden keine Anzeigen angezeigt. Die Platzierung von Mid-Video-Anzeigen liegt weiterhin im Ermessen des Erstellers.

Laut YouTube sind in über 90 % der Videos auf der Plattform bereits alle Arten von Werbung aktiviert, sodass die Auswirkungen auf die Ersteller minimal sein dürften. Die Plattform behauptet, dass diese Änderungen vorgenommen werden, um Best Practices innerhalb der Creator-Community zu erweitern und die Einnahmen für Creator zu optimieren. Das ultimative Ziel besteht darin, den Erstellern dabei zu helfen, mehr zu verdienen und gleichzeitig das Werbeerlebnis für die Zuschauer zu vereinfachen.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Änderungen sowohl auf bestehende als auch auf neue Videos auf der Plattform auswirken. Zusätzlich zu längeren Werbepausen und vereinfachten Anzeigensteuerungen für YouTuber wird YouTube auch einkaufbare Anzeigen einführen, mit denen Zuschauer interagieren können, während sie YouTube auf ihrem Fernseher ansehen.

Insgesamt zielen diese Änderungen darauf ab, das Werbeerlebnis für Zuschauer zu verbessern und den Erstellern auf der YouTube-Plattform mehr Kontrolle und Umsatzoptimierung zu bieten.

