Die jungen Computer- und Elektronikclubs in Kuba spielen eine wichtige Rolle bei der technologischen Entwicklung des Landes und der Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnologien in abgelegenen Gebieten. Diese Zentren wurden ursprünglich unter der Führung von Fidel Castro mit dem Ziel gegründet, die digitale Kluft zu überbrücken und Technologie selbst in die entlegensten Teile des Landes zu bringen.

Premierminister Manuel Marrero erkennt die Bedeutung dieser Clubs im Prozess der Bankarisierung an, bei dem es darum geht, der kubanischen Bevölkerung Zugang zu Bankdienstleistungen zu ermöglichen. Die Young Computer Clubs sind in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung, da sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen technische Ausbildung und Konnektivität bieten.

Diese über das ganze Land verteilten Clubs bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Sie stellen Internetkonnektivität über WLAN bereit, schaffen Räume zum Spielen, erleichtern die Digitalisierung von Dokumenten und bieten verschiedene technologische Dienste an. Darüber hinaus bieten die Clubs spezielle Schulungen für Kinder mit besonderen Fähigkeiten an, um sicherzustellen, dass auch die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft von diesen Ressourcen profitieren können.

Über ihre unmittelbaren Dienstleistungen hinaus tragen die Young Computer and Electronics Clubs auch zu strategischen Programmen des Landes bei, beispielsweise zu E-Government-Initiativen. Dies zeigt ihre bedeutende Rolle bei der Förderung der technologischen Kompetenz und der Teilnahme an der digitalen Landschaft.

Insgesamt verändern diese Clubs das Leben, indem sie allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere in abgelegenen Gebieten, technologische Ressourcen und Schulungen anbieten. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien, die Förderung der digitalen Inklusion und die Förderung des technologischen Fortschritts Kubas.

