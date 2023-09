Xiaomi steigert sein Spiel mit mehr Android-Updates

By

Xiaomi hat angekündigt, die Anzahl der angebotenen Android-Updates für seine Smartphones zu erweitern, beginnend mit der kommenden Xiaomi 13T-Serie. Zuvor war die Marke wegen ihres begrenzten Software-Supports kritisiert worden, der dazu führte, dass ältere Geräte mitten in der Lebensdauer keine Updates mehr erhielten.

Das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro, das am 26. September in Berlin vorgestellt wird, wird nicht nur mit Kameratechnik von Leica ausgestattet sein, sondern auch 4 Android-Updates und 5 Sicherheitsupdates erhalten. Dieser Schritt zielt darauf ab, Xiaomi mit Konkurrenten wie Samsung in Einklang zu bringen, die ihre Softwareunterstützung bereits für eine Vielzahl von Geräten erweitert haben.

Da Datenschutz und Sicherheit für Verbraucher immer wichtiger werden, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, in ihre Softwareteams zu investieren und sicherzustellen, dass Geräte auch nach dem Ende des neuen Betriebssystemzyklus sicher bleiben. Xiaomis Entscheidung, mehr Updates anzubieten, spiegelt diese veränderte Verbrauchernachfrage wider und könnte Kunden anziehen, die Software-Support priorisieren.

Apple gilt seit langem als Branchenmaßstab für Software-Support: iPhone-Benutzer erhalten 5 Jahre lang Updates. Während Android-Geräte traditionell hinterherhinken, ist es ermutigend zu sehen, dass mehr Marken einen ähnlichen Ansatz verfolgen und auf häufigere Updates drängen.

Neben Xiaomi soll Gerüchten zufolge auch Google seinen Software-Support für alle Pixel-Telefone mit dem hauseigenen Tensor erweitern, beginnend mit der kommenden Pixel-8-Serie. Dies deutet auf einen breiteren Wandel in der Branche hin, der Software-Updates Vorrang einräumt und eine längere Lebensdauer von Smartphones gewährleistet.

