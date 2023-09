Xiaomi 13T-Serie: Erstklassiger Software-Support und durchgesickerte Renderings

Xiaomi wird am 13. September die mit Spannung erwartete 26T-Serie in Europa auf den Markt bringen. Diese Geräte werden die ersten in der Xiaomi-Familie sein, die unglaublichen Software-Support erhalten, einschließlich 4 Betriebssystem-Updates und 5 Jahre Sicherheitspatches. Die 13T-Serie wird aus zwei Modellen bestehen: dem Xiaomi 13T und dem Xiaomi 13T Pro, was ebenfalls offiziell bestätigt wurde.

Inoffiziell wird erwartet, dass beide Telefone mit MIUI 14 auf Basis von Android 13, der neuesten öffentlich verfügbaren Version des Xiaomi-Skins, auf den Markt kommen. Obwohl keine offiziellen Spezifikationen bekannt gegeben wurden, deuten Leaks darauf hin, dass das 13T Pro dem Redmi K60 Ultra ähneln wird und über einen Dimensity 9200+-Chipsatz und einen 5,000-mAh-Akku mit 120-W-Schnellladung verfügt. Andererseits wird das reguläre 13T mit dem Dimensity 8200-Ultra und einem 5,000-mAh-Akku mit langsamerer 67-W-Ladung geliefert.

Gerüchten zufolge sollen beide Geräte mehrere Funktionen gemeinsam haben, darunter ein 6.67 Zoll großes 144-Hz-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1,220 x 2,712 Pixeln. Das Display soll eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von 2,600 Nits bieten. Darüber hinaus verfügen die Telefone über die Schutzart IP68 für Wasser- und Staubbeständigkeit sowie einen Gorilla Glass 5-Schutz für ihre Displays.

Ein auffälliger Unterschied zwischen dem 13T Pro und dem K60 Ultra sind die Kameraspezifikationen. Gerüchten zufolge verfügt die 13T-Serie über eine 50-MP-Hauptkamera mit IMX707-Sensor, eine 50-MP-Telekamera mit 50-mm-Objektiv, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit 15-mm-Objektiv und eine 20-MP-Selfie-Kamera. Interessanterweise werden diese Kameras das Leica-Branding tragen und die Kamera-App wird die üblichen Leica-Funktionen enthalten.

Leaks zufolge wird das Xiaomi 13T mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher 700 Euro kosten, während das höherpreisige Xiaomi 13T Pro, ausgestattet mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher, für 900 Euro im Einzelhandel erhältlich sein wird.

Insgesamt entwickelt sich die Xiaomi 13T-Serie zu einer vielversprechenden Produktreihe mit beeindruckender Softwareunterstützung und leistungsstarken Funktionen. Fans und Technikbegeisterte warten sehnsüchtig auf die offizielle Markteinführung, um diese Geräte in die Hände zu bekommen.

