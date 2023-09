Crusoe Energy Systems wandelt überschüssiges Erdgas in Strom um, um Rechenzentren mit Strom zu versorgen

By

Crusoe Energy Systems LLC hat sich mit XCL Resources LLC im Uinta-Becken in Utah zusammengetan, um überschüssige Erdgasemissionen in Strom umzuwandeln, der durch digitale Flare-Mitigation (DFM) für den Betrieb modularer Rechenzentren verwendet wird. Die DFM-Systeme wurden bereits in Betrieb genommen und sind voll funktionsfähig.

Durch die Nutzung des verschwendeten Erdgases und dessen Umwandlung in Energie zielt das DFM-System von Crusoe darauf ab, die Kohlendioxidemissionen deutlich zu reduzieren. Bei voller Auslastung hat dieses System das Potenzial, die Emissionen um bis zu 273,000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren, was einer jährlichen Stilllegung von 60,000 Autos entspricht.

Crusoe Energy Systems hat in den Vereinigten Staaten bereits über 120 modulare DFM-Rechenzentren implementiert. Diese Zentren haben allein im vergangenen Jahr die überschüssigen Erdgasemissionen erfolgreich um mehr als 4 Milliarden Kubikfuß reduziert.

Das von Crusoe Energy Systems entwickelte DFM-System befasst sich mit dem Problem der Verschwendung von Erdgas, das aufgrund fehlender Infrastruktur oder wirtschaftlicher Rentabilität häufig abgefackelt oder in die Atmosphäre abgelassen wird. Anstatt zuzulassen, dass diese wertvolle Ressource verschwendet wird, fängt die Technologie von Crusoe sie ein und wandelt sie in nutzbare Energie um.

Rechenzentren sind für die moderne Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, da sie die große Menge an digitalen Informationen, die wir generieren, betreiben und speichern. Allerdings verbrauchen Rechenzentren auch eine erhebliche Menge Energie. Durch die Versorgung von Rechenzentren mit sauberer Energie, die aus überschüssigem Erdgas erzeugt wird, trägt Crusoe Energy Systems zu einer nachhaltigeren und effizienteren Energielandschaft bei.

Quelle: [Quellenartikel]