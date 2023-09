Xbox führt Xbox Mastercard ein, um Spieler zu belohnen

By

Xbox hat sein neuestes Angebot für Gamer vorgestellt: die offizielle Xbox Mastercard. Mit der von Barclays ausgegebenen Kreditkarte können Benutzer bei alltäglichen Einkäufen Punkte sammeln, die gegen Spiele oder Add-ons im Xbox Store eingelöst werden können. Die Karte bietet außerdem die Möglichkeit, sie mit dem Gamertag des Benutzers zu personalisieren, der in eines von fünf verschiedenen Designs mit dem Xbox-Logo eingraviert ist. Es gibt jedoch einige Einschränkungen beim Erhalt der Karte. Bewerber müssen Xbox-Insider sein und ihren Wohnsitz in den kontinentalen Vereinigten Staaten, Alaska oder Hawaii haben.

Ähnlich wie bei anderen prämienbasierten Kreditkarten erhalten Benutzer Punkte für jeden Dollar, den sie für die Gamer-Kreditkarte ausgeben. Bei Einkäufen an bestimmten Orten können sie noch mehr Punkte sammeln. Dazu gehört das Sammeln von 1-fachen Punkten für berechtigte Produkte in den Xbox- und Microsoft-Stores sowie 5-fachen Punkten für berechtigte Streaming-Dienste wie Disney Plus und Netflix. Die Karte bietet außerdem 3x Punkte für berechtigte Essenslieferdienste wie Grubhub und Doordash.

Details zu anderen berechtigten Storefronts sind noch unklar. Es ist beispielsweise ungewiss, ob der Kauf von In-Game-Gegenständen über das Xbox-Konto, wie z. B. Overwatch-Münzen, zum Sammeln von 5-fachen Punkten berechtigt. Xbox Mastercard-Mitglieder erhalten nach ihrem ersten Kauf einen Bonus von 50 $ in Form von Punkten und können sich drei Monate lang über den kostenlosen Xbox Game Pass Ultimate freuen, mit der Option, ihn einem Freund zu schenken, wenn er bereits Game Pass-Mitglied ist.

Um die Xbox Mastercard zu beantragen, müssen Benutzer Xbox Insider werden. Dies kann ganz einfach erfolgen, indem Sie den Xbox Insider Hub aus dem Microsoft Store auf dem PC herunterladen oder auf der Xbox-Konsole nach „Xbox Insider Bundle“ suchen und den Hub installieren. Die Antragsfrist für Xbox Insider beginnt am 21. September, während der Rest der USA bis 2024 warten muss, um die Kreditkarte zu beantragen.

