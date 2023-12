Neue Röntgentechnik ermöglicht detaillierte Darstellung lebender Organismen mit weniger Strahlung

By

Forscher haben einen bedeutenden Durchbruch in der Röntgenbildgebung erzielt und eine Technik entwickelt, die eine detaillierte Abbildung lebender Organismen mit einer viel geringeren Röntgendosis als bisher ermöglicht. Dieser Fortschritt in der Bildgebungstechnologie könnte neue Einblicke in dynamische Prozesse liefern und längere Untersuchungszeiten kleiner Organismen und empfindlicher Proben ermöglichen.

Der Ansatz basiert auf der Phasenkontrastbildgebung, die sowohl die Absorption als auch die Welleneigenschaften von Röntgenstrahlen berücksichtigt. Durch die Erstellung von Bildern aus den Phasenänderungen, die beim Durchgang von Röntgenstrahlen durch eine Probe auftreten, konnten Forscher die Einschränkungen der hochauflösenden Bildgebung für dosisempfindliche Anwendungen überwinden.

Mithilfe spezieller hocheffizienter Röntgenoptiken und Einzelphotonenzähldetektoren entwickelten die Forscher ein neues Röntgenbildgebungssystem, das die Dosiseffizienz für die Vollfeldbildgebung mit einer Auflösung im Mikrometerbereich verbessert. Sie haben die Vorteile dieser neuen Technik erfolgreich demonstriert, indem sie winzige parasitoide Wespen fotografiert haben, die über 30 Minuten lang aus ihren Wirtseiern schlüpften, ohne dass es aufgrund der minimalen Strahlenbelastung zu Verhaltensauffälligkeiten kam.

Einer der Hauptvorteile der neuen Technik besteht darin, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen hochauflösenden Detektoren eine bessere Bildgebungsleistung ermöglicht. Dies ermöglicht die Erfassung feinerer Details kleiner Modellorganismen über einen längeren Zeitraum. Beispielsweise können die Entwicklung und das Verhalten von Xenopus-Froschembryonen klarer und genauer als je zuvor beobachtet werden.

Um diese verbesserte Bildleistung zu erreichen, nutzten die Forscher einen Phasenkontrast-Bildgebungsansatz, der das Röntgenbild direkt vergrößert. Durch die Vermeidung der Notwendigkeit, das Röntgenbild vor der Vergrößerung in sichtbares Licht umzuwandeln, könnten hocheffiziente großflächige Detektoren unter Beibehaltung der räumlichen Auflösung im Mikrometerbereich verwendet werden.

Das neue Bildgebungssystem kombiniert Röntgenphasenkontrast, eine Bragg-Lupe und einen Einzelphotonenzähldetektor, der für eine Röntgenenergie von 30 keV optimiert ist. Er erreicht eine Dosiseffizienz von über 90 % und bietet eine Auflösung von bis zu 1.3 Mikrometern, was die Leistung herkömmlicher hochauflösender Detektoren übertrifft.

Dieser Durchbruch in der Röntgenbildgebungstechnologie birgt enormes Potenzial in verschiedenen Bereichen, einschließlich der biologischen Forschung und der medizinischen Diagnostik. Mit der Möglichkeit, detaillierte Bilder mit weniger Strahlung zu erzeugen, können Forscher lebende Organismen detaillierter und über einen längeren Zeitraum untersuchen und so unser Verständnis verschiedener Prozesse und Phänomene verbessern.

