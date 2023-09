Unbeschriftete Anzeigen auf X geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der Einhaltung der FTC-Richtlinien

By

Benutzer der beliebten Social-Networking-Plattform X (früher bekannt als Twitter) haben Bedenken hinsichtlich des Erscheinens unbeschrifteter Anzeigen in ihren Feeds geäußert. Diese Anzeigen, die den Nutzern als organische Beiträge präsentiert werden, haben eine Debatte über Transparenz und die Einhaltung der Richtlinien der Federal Trade Commission (FTC) entfacht.

Es ist derzeit unklar, ob X, im Besitz von Elon Musk, die Werbeetiketten absichtlich entfernt hat oder ob es sich um einen vorübergehenden Fehler handelt. Benutzer haben berichtet, dass sie diese unbeschrifteten Anzeigen sowohl im algorithmisch empfohlenen „Für Sie“-Feed als auch im Tab „Folgen“ gesehen haben, auf dem nur Inhalte von Konten angezeigt werden, denen ein Benutzer folgt. Diese mangelnde Offenlegung hat zu Kritik von Anwendern und Branchenexperten geführt.

Sarah Kay Wiley, Direktorin für Richtlinien und Partnerschaften bei der Adtech-Überwachungsorganisation Check My Ads, hob das Problem hervor und erklärte, dass die fehlende Kennzeichnung Verbraucher in die Irre führe und gegen die FTC-Richtlinien zu irreführender Werbung verstoße. Die FTC hat zuvor betont, wie wichtig es ist, bezahlte Werbung deutlich zu kennzeichnen, um eine Irreführung der Verbraucher zu vermeiden.

Um festzustellen, ob es sich bei einem Beitrag um eine Anzeige handelt, können X-Benutzer auf das Dreipunktsymbol in der oberen rechten Ecke des Beitrags klicken oder tippen. Wenn es sich bei dem Beitrag um eine Anzeige handelt, stehen zusätzliche Optionen wie „Kein Interesse an dieser Anzeige“, „Anzeige melden“ und „Warum diese Anzeige?“ zur Verfügung. wird verfügbar sein. Den Nutzern ist aufgefallen, dass diese Menüoptionen nur bei Anzeigen ohne Beschriftung vorhanden sind, was bestätigt, dass die fehlende Offenlegung bei X-Anzeigen beabsichtigt ist.

Darüber hinaus hat X kürzlich seine Anzeigenoffenlegungen geändert und mit neuen Labels experimentiert. Während das traditionelle „Promoted“-Label unten links in einem Tweet angezeigt wurde, wechselte die Plattform zu einem kleineren „Ad“-Label in der oberen rechten Ecke. Einige Anzeigen tragen jedoch immer noch die Kennzeichnung „Gesponsert“. Benutzer müssen nach der Beschriftung oben oder unten in einem Beitrag suchen, um festzustellen, ob es sich um eine Anzeige handelt.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei diesen unbeschrifteten Anzeigen nicht um Anzeigen Dritter handelt, sondern direkt über die Werbeplattform von X geschaltet wird. Das Unternehmen wird von Werbetreibenden dafür bezahlt, diese Anzeigen im sozialen Netzwerk zu schalten. Allerdings stellt X keine öffentliche Kennzeichnung oder Offenlegung bereit, um Verbraucher darüber zu informieren, dass es sich bei den Beiträgen um Werbung handelt.

Das Erscheinen dieser unbeschrifteten Anzeigen gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Transparenz der Plattform und der Einhaltung der FTC-Richtlinien. Werbetreibende und Marken, die X als Werbeplattform nutzen, können aufgrund der fehlenden Kennzeichnung in ihren Anzeigen potenziell haftbar gemacht werden. Die Überwachung der Werbepraktiken in sozialen Medien wird zum Schutz der Verbraucher und zur Gewährleistung der Transparenz in der Branche unerlässlich.

Quellen:

– Quellartikel: Mashable

– FTC-Richtlinien zur Kennzeichnung von Anzeigen

– Check My Ads, gemeinnützige Adtech-Watchdog-Organisation