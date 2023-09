WTWH Media übernimmt HME Business and Mobility Management Publications

WTWH Media, LLC hat kürzlich zwei digitale Publikationen, HME Business und Mobility Management, von 1105 Media, Inc. erworben. Die finanziellen Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

HME Business and Mobility Management sind Medienunternehmen, die sich auf die Heimmedizingerätebranche und Mobilitätsfachleute konzentrieren, darunter Rehabilitationsanbieter und Kliniker. WTWH Media, ein Portfoliounternehmen von Mountaingate Capital, hat durch diese Akquisition seine Präsenz im Gesundheitssektor erweitert. Das Unternehmen hatte Aging Media Network bereits Anfang des Jahres übernommen.

Durch die Aufnahme von HME Business and Mobility Management in das Portfolio von WTWH Healthcare and Life Sciences werden neue Ressourcen für Werbetreibende bereitgestellt und das Angebot des Unternehmens in diesen angrenzenden Gebieten erweitert. Die Publikationen mit über 20-jähriger Geschichte bieten ausführliche Nachrichten, Analysen, Produkttrends und Reportagen aus Produktperspektive.

Laurie Watanabe, die langjährige Herausgeberin von Mobility Management, wird weiterhin beide Publikationen betreuen und dem WTWH-Team für Gesundheits- und Biowissenschaften beitreten.

Dies ist die dritte Akquisition von WTWH Media im Jahr 2023. Zuvor hatte das Unternehmen Aging Media Network, die Muttergesellschaft von Hospice News, und das Magazin PMQ Pizza übernommen. Diese Akquisition stärkt das Angebot von WTWH im Gesundheits- und Biowissenschaftssektor und fördert Branchenverbindungen, Vordenkerrolle und Zusammenarbeit in der gesamten Gesundheitsbranche.

Insgesamt stärkt die Übernahme von HME Business and Mobility Management durch WTWH Media ihre Präsenz im Bereich medizinische Heimgeräte und Mobilität, bietet neue Möglichkeiten für Werbetreibende und erweitert ihre Ressourcen im Gesundheitssektor.

Quellen:

– WTWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.