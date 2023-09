World of Warcraft enthüllt Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft hat seinen mit Spannung erwarteten kommenden Patch Guardians of the Dream angekündigt, der aufregende neue Inhalte für Spieler einführen wird. Dieser große Patch wird eine neue Zone, einen herausfordernden Raid und einen neuen Pool an Mythic+ Dungeons enthalten.

Der Höhepunkt von Guardians of the Dream ist die neue Zone, die Spieler tief in das mystische Reich führt, das als Smaragdtraum bekannt ist. Diese spirituelle Dimension ist seit langem Teil der Warcraft-Überlieferungen und die Spieler werden auf wilde Kräfte der Primalisten treffen, angeführt von dem beeindruckenden Fyrakk, der Verkörperung des Feuers. Der Vorstoß in dieses noch nie dagewesene Reich wird das Können und den Mut der Abenteurer auf die Probe stellen.

Der Patch führt außerdem den Amirdrassil-Raid ein, eine spannende Begegnung mit den Druiden der Flamme. Dieser Raid bietet ein einzigartiges Erlebnis, da die Spieler die Möglichkeit haben, auf Drachen zu reiten, während sie die Druiden mit fliegenden Flammen verfolgen, die im Smaragdgrünen Traum Chaos anrichten. Allerdings sind die Entwickler hinsichtlich der Mechanik vorsichtig und planen, die Begegnung ausgiebig zu testen, bevor sie im Live-Spiel veröffentlicht wird.

Darüber hinaus enthält der Patch einen aktualisierten Mythic+ Dungeon-Pool für Staffel 3. Spieler können Dungeons im Emerald Dream-Stil aus früheren Erweiterungen wie Darkheart Thicket und The Everbloom erwarten. Darüber hinaus wurde der Megadungeon „Dawn of the Infinites“ in zwei Flügel unterteilt, um den Spielern anspruchsvollere Inhalte zu bieten.

Für Gelegenheitsspieler gibt es zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Der Patch führt einen Zyklus von drei öffentlichen Events ein: das Superbloom, inspiriert von den Nutzlastkarten von Overwatch, ein Farm-Event, bei dem Spieler Währungen und Belohnungen sammeln können, und das Emerald Bounty, bei dem Spieler Samen pflanzen und zusehen, wie sie zu Bäumen wachsen, was einzigartige Belohnungen bietet.

Spieler können den neuen Patch später in dieser Woche auf dem PTR (Public Test Realm) ausprobieren. Mit seinen aufregenden neuen Inhalten verspricht Guardians of the Dream, World of Warcraft-Spielern ein spannendes und fesselndes Erlebnis im Smaragdgrünen Traum zu bieten.

