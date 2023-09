Die transformativen Auswirkungen digitaler öffentlicher Infrastrukturen in Indien

By

Indiens digitale öffentliche Infrastrukturen (DPIs) wurden von der Weltbank für ihre transformative Wirkung im letzten Jahrzehnt international gelobt. Das Dokument der Weltbank, das im Rahmen der G20 Global Partnership for Financial Inclusion erstellt wurde, würdigte die Bemühungen der von Narendra Modi geführten Regierung bei der Umsetzung von DPIs und betonte die entscheidende Rolle der Regierungspolitik und -regulierung bei der Gestaltung dieser Landschaft.

Eine der bemerkenswerten Errungenschaften, die in dem Bericht hervorgehoben wird, sind Indiens schnelle Fortschritte bei der finanziellen Inklusion. Die Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, die aus dem Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar und Mobiltelefonnummern besteht, spielte eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung der finanziellen Inklusionsraten. In nur sechs Jahren gelang es Indien, seine finanzielle Inklusionsrate von 25 % im Jahr 2008 auf über 80 % der Erwachsenen zu steigern. Dieser bedeutende Sprung verkürzte den Weg zur finanziellen Inklusion um bis zu 47 Jahre, was hauptsächlich auf den Einfluss von DPIs zurückzuführen ist.

Während DPIs bei der Erreichung dieser Leistung eine entscheidende Rolle spielten, erkennt der Bericht auch die Bedeutung anderer Ökosystemvariablen und -richtlinien an. Dazu gehören Maßnahmen zur Schaffung eines förderlicheren rechtlichen und regulatorischen Rahmens, nationale Richtlinien zur Ausweitung des Kontobesitzes und die Nutzung von Aadhaar zur Identitätsüberprüfung.

Indiens DPIs haben nicht nur den öffentlichen Sektor verändert, sondern auch die Effizienz privater Organisationen gesteigert. Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) meldeten positive Auswirkungen wie eine um 8 % höhere Konversionsrate bei KMU-Krediten, eine Reduzierung der Abschreibungskosten um 65 % und eine Reduzierung der Kosten für die Betrugserkennung um 66 %.

In dem Bericht wurde auch die Erfolgsgeschichte von Indiens Unified Payments Interface (UPI) hervorgehoben. Allein im Mai 2023 gab es über 9.41 Milliarden UPI-Transaktionen im Wert von etwa 14.89 Billionen ₹. Im Geschäftsjahr 2022–23 erreichte der Gesamtwert der UPI-Transaktionen fast 50 % des nominalen BIP Indiens. Die UPI-PayNow-Verbindung zwischen Indien und Singapur, die im Februar 2023 in Betrieb genommen wurde, hat schnellere, günstigere und transparentere grenzüberschreitende Zahlungen ermöglicht und steht im Einklang mit den Prioritäten der G20 zur finanziellen Integration.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Indiens DPIs eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der finanziellen Inklusion und der Umgestaltung sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors gespielt haben. Die Digitalisierungsbemühungen haben in Kombination mit unterstützenden Richtlinien und Vorschriften den Fortschritt Indiens in einem Bruchteil der Zeit vorangetrieben, die dafür traditionell erforderlich gewesen wäre. Der Erfolg von Initiativen wie JAM Trinity und UPI zeigt die Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur bei der Förderung von Wirtschaftswachstum und Inklusion.

