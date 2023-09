DNA-Durchbruch löst jahrzehntealten, ungelösten Fall und führt zu Mordanklagen

Ein DNA-Durchbruch hat zur Lösung eines ungelösten Falles geführt, der jahrzehntelang ungelöst geblieben war. Im November 1994 wurde Robin Lawrence erstochen in ihrem Haus in Springfield, Virginia, aufgefunden. Die Ermittler sammelten am Tatort ein forensisches Beweisstück, das sich als entscheidend für die Lösung des Falls erwies.

Die damals gesammelten DNA-Beweise stimmten mit keiner Quelle in der Polizeidatenbank überein. Im Jahr 2019 wurde die DNA jedoch einem DNA-Testunternehmen in Virginia vorgelegt. Anhand der DNA erstellte das Unternehmen ein Profil und begann mit der Suche in genealogischen Datenbanken, was die Ermittler schließlich zu einem Verdächtigen namens Steven Smerk führte.

Um Smerks Identität weiter zu bestätigen, verwendete die Polizei digitale zusammengesetzte Skizzen, die auf der DNA-Technologie von Parabon NanoLabs basierten. Durch den Vergleich dieser Skizzen mit Fotos von Smerk als jüngerem Mann konnten die Ermittler eine Übereinstimmung feststellen.

Ermittler reisten nach New York, sprachen mit Smerk und sammelten eine DNA-Probe. Beim Verlassen überreichten sie Smerk eine Visitenkarte. Kurz darauf rief Smerk die Ermittler an und gestand das Verbrechen. Anschließend ging er zur örtlichen Polizeiwache und stellte sich.

Laut Chef Kevin Davis von der Fairfax County Police Department legte Smerk ein umfassendes Geständnis ab und lieferte genügend Details, um die genetische Genealogieforschung zu bestätigen. Davis betonte, dass es sich bei dem Verbrechen anscheinend um eine willkürliche Tat handelte, ohne dass eine Verbindung zwischen Smerk und Lawrence bekannt sei. Smerk hat keine Vorstrafen und dies ist seine erste Festnahme.

Nach fast drei Jahrzehnten Ermittlungen wurde Smerk in Gewahrsam genommen und wird von New York nach Virginia ausgeliefert, wo er wegen Mordes zweiten Grades angeklagt wird. Die Behörden haben keine weiteren potenziellen Straftaten im Zusammenhang mit Smerk festgestellt.

Dieser Durchbruch ist ein Beweis für die Fortschritte in der DNA-Technologie und der Genealogieforschung und gibt Hoffnung auf die Lösung ungelöster Fälle, die seit langem ungelöst sind.

Quelle: CBS News (Kerry Breen)