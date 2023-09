Microsoft Paint erhält in Windows 11 ein Tool zum Entfernen des Hintergrunds

By

Microsoft hat eine aktualisierte Version der Paint-App für Windows 11 Insider-Builds veröffentlicht und ein neues Tool zum Entfernen des Hintergrunds eingeführt. Der Technologieriese kündigte das Update in seinem Live-Blog an und gab an, dass die neueste Version von Paint eine Funktion enthält, mit der der Hintergrund mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche aus jedem Bild entfernt werden kann.

Das Tool zum Entfernen des Hintergrunds finden Sie im Abschnitt „Bild“ der Symbolleiste, markiert als Schaltfläche „Hintergrund entfernen“. Benutzer können entweder das Tool das Motiv im Bild automatisch erkennen lassen oder den Bereich, den sie entfernen möchten, manuell mit dem Auswahltool auswählen. Diese Funktion soll es Benutzern erleichtern, Bilder in der Paint-App zu bearbeiten und zu manipulieren.

Die aktualisierte Version von Paint mit dem Namen Version 11.2306.30.0 wird derzeit für Windows 11 Insider in den Kanälen Dev und Canary bereitgestellt. Es wird jedoch erwartet, dass es in naher Zukunft allen Endbenutzern zur Verfügung gestellt wird.

Vor der Veröffentlichung dieses Updates hatte Microsoft zuvor eine andere Version (11.2306.28.0) desselben Updates herausgebracht, die einen Fehler enthielt, bei dem ein Vertraulichkeitsbanner durchgesickert war. Das Unternehmen hat dieses Problem inzwischen behoben und sichergestellt, dass die neueste Version fehlerfrei ist.

Microsoft testet derzeit das Tool zum Entfernen im Hintergrund mit einer ausgewählten Gruppe von Windows-Insidern und sucht aktiv nach Feedback aus der Community. Dieses Feedback wird dem Unternehmen helfen, das Tool weiter zu verbessern, bevor es offiziell für alle Endbenutzer freigegeben wird.

Mit dieser neuen Ergänzung erweitert Microsoft die Funktionen der Paint-App und macht sie benutzerfreundlicher für Windows 11-Benutzer, die häufig mit Bildern arbeiten. Das Tool zum Entfernen des Hintergrunds vereinfacht das Entfernen unerwünschter Hintergründe aus Bildern und ermöglicht es Benutzern, in der App ausgefeiltere und professionellere Bilder zu erstellen.

