Microsoft arbeitet an KI-gestützten Live-Hintergründen für Windows 11

Gerüchten zufolge entwickelt Microsoft KI-gestützte Live-Hintergründe für Windows 11, die das Benutzererlebnis insgesamt verbessern könnten. Diese Live-Hintergründe würden KI-Technologie nutzen, um die Tiefenwahrnehmung anzupassen und eine interaktivere Desktop-Umgebung zu schaffen. Die Hintergrundbilder würden „lebendiger“ erscheinen, wenn sie sich als Reaktion auf Cursorbewegungen oder Geräteaktivität bewegen oder verschieben.

Berichten zufolge könnte Microsoft in einem kommenden Update einen „Parallaxeneffekt“ einführen, der den Eindruck erwecken würde, dass sich das Hintergrundbild etwas langsamer bewegt als der darüber liegende Inhalt, was für mehr Tiefe und Immersion sorgt. Es wird erwartet, dass diese KI-gestützten Hintergrundbilder sowohl mit berührungsempfindlichen Geräten wie Tablets als auch mit herkömmlichen Mausbewegungen gut funktionieren.

Microsoft investiert stark in KI-Technologien, was sich an der Integration von Bing Chat in die Windows-Suchfunktion zeigt. Die Einführung von Live-Hintergründen ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Microsoft, KI in seine Produkte zu integrieren. Während die Funktion auf älterer Hardware möglicherweise nicht so reibungslos funktioniert, wird erwartet, dass sie auf neueren Laptops oder Desktop-PCs ein reibungsloseres und ansprechenderes Erlebnis bietet.

Diese Nachricht fällt mit der bevorstehenden Veranstaltung von Microsoft am 21. September zusammen, bei der voraussichtlich Updates für Surface-Geräte und Windows Copilot angekündigt werden. Es bleibt abzuwarten, ob diese KI-gestützte Live-Wallpaper-Funktion in den kommenden Produkten enthalten sein wird oder später durch zukünftige Updates hinzugefügt wird.

Quellen: Windows Latest