Ein Abend bei Rossi's: Ein Vorgeschmack auf Italien im Seasons Restaurant

Das luxuriöse Seasons-Restaurant im InterContinental Hotel in Ballsbridge, Dublin 4, bietet diesen Monat ein unverwechselbares italienisches Speiseerlebnis. Der aus Italien stammende Chefkoch Alberto Rossi bringt sein Fachwissen und seine Liebe zur italienischen Küche in die Speisekarte ein. Mitglieder des Irish Times Food & Drink Club haben die exklusive Gelegenheit, am 21. September um 6:30 Uhr an einer Veranstaltung mit dem Titel „An Evening at Rossi's“ teilzunehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird ein Fünf-Gänge-Degustationsmenü angeboten, das von regionalen italienischen Gerichten inspiriert ist. Die Gäste genießen eine Antipasti-Auswahl, die im Familienstil serviert wird, gefolgt von Primi, Hauptgericht und Dessert, wobei bei jedem Gang eine Auswahl möglich ist. Zusätzlich zum exquisiten Essen werden ein Begrüßungsgetränk, Weinbegleitungen und ein Dessertcocktail serviert. Chefkoch Rossi persönlich wird jedes Gericht vorstellen und seine Geschichte und seinen Kontext besprechen.

Die Veranstaltung wird sicher gut besucht sein, daher sind die Tickets begrenzt. Interessenten können ihren Platz reservieren, indem sie auf den bereitgestellten Link klicken. Dies verspricht ein unvergesslicher Abend mit authentischer italienischer Küche zu werden, der durch die persönliche Note von Chefkoch Rossi noch spezieller wird.

Gewinnen Sie Preise für Mitglieder des Food & Drink Clubs

Abonnenten des Irish Times Food & Drink Club haben diesen Monat die Chance, in Co Wicklow zwei unglaubliche Preise zu gewinnen. Der erste Preis beinhaltet ein 10-Gänge-Degustationsmenü für zwei Personen im Restaurant The Strawberry Tree im BrookLodge & Macreddin Village in Aughrim, gefolgt von einer Übernachtung. Der zweite Preis beinhaltet eine Übernachtung für zwei Personen in der Sally Gap Bar & Brasserie im Fünf-Sterne-Powerscourt Hotel Resort & Spa, komplett mit einem Drei-Gänge-Menü und Frühstück. Interessierte Personen können an den Wettbewerben teilnehmen, indem sie auf die bereitgestellten Links klicken.

Herzlichen Glückwunsch an Edel Troy, Gewinner einer Übernachtung für zwei Personen im Eccles Hotel & Spa in Glengarriff, Co. Cork, und an Gerry Murphy, Gewinner eines Abendessens für vier Personen im Restaurant Neighborhood in Naas, Co. Kildare. Diese glücklichen Gewinner werden zweifellos einzigartige und köstliche kulinarische Erlebnisse in diesen renommierten Lokalen genießen.

Weitere Neuigkeiten zu Essen und Trinken

Im Irish Times Magazine dieses Wochenendes teilt der Koch und Gastronom Sunil Ghai Rezepte aus seinem neuen Kochbuch „Spice Box: Easy, Everyday Indian Food“. Das Magazin enthält auch einen Artikel von Corinna Hardgrave, die glaubt, in der Stadt Kilkenny einen neuen Anwärter auf einen Michelin-Stern entdeckt zu haben. John Wilson macht sich auf die Suche nach preisgünstigen Bordeaux-Weinen. Darüber hinaus stellen Grainne O'Keefe und Lilly Higgins im Magazin Rezepte für herzhafte Herbstgerichte bereit.

