Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit dem kabellosen Rückfahrkamera-Kit AUTO-VOX CS-2 auf

Wenn Sie eine zuverlässige und einfach zu installierende Rückfahrkamera für Ihr Fahrzeug benötigen, sind Sie bei der AUTO-VOX CS-2 genau richtig. Dieses kabellose Rückfahrkamerasystem ist so konzipiert, dass es einen Live-Video-Feed von einer Rückfahrkamera direkt auf einen im Armaturenbrett eingebauten Monitor liefert, sodass Sie Ihr Fahrzeug auf engstem Raum leichter manövrieren und Unfälle vermeiden können.

Der AUTO-VOX CS-2 verfügt über mehrere Hauptmerkmale, die ihn von anderen Optionen auf dem Markt unterscheiden. Erstens bietet es eine drahtlose Übertragungsreichweite von bis zu 33 Fuß und sorgt so für eine stabile und unterbrechungsfreie Videoübertragung. Die Kamera selbst ist wasserdicht und staubdicht gemäß IP68 und eignet sich daher für den Einsatz bei verschiedenen Wetterbedingungen. Darüber hinaus nutzt der 4.3″ LCD-Monitor digitale Signaltechnologie und garantiert so eine klare und konsistente Bildübertragung.

Eines der herausragenden Merkmale des CS-2 sind seine einstellbaren Parkrichtlinien, die direkt auf dem Monitor angezeigt werden. Diese Richtlinien helfen Ihnen dabei, den Abstand und die Position beim Parken genau einzuschätzen und so das Risiko von Kollisionen zu verringern. Darüber hinaus bietet die Kamera einen weiten Betrachtungswinkel von 110°, sodass Sie einen umfassenden Blick auf das haben, was sich hinter Ihrem Fahrzeug befindet. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen zeichnet sich die CS-2 durch ihre Nachtsichtfähigkeit aus.

Die Installation des AUTO-VOX CS-2 ist ein Kinderspiel, da keine Verkabelung zwischen Kamera und Monitor erforderlich ist. Montieren Sie die Kamera einfach an Ihrem hinteren Nummernschild oder an einer anderen geeigneten Stelle und befestigen Sie den Monitor mit den mitgelieferten Saugnäpfen an Ihrem Armaturenbrett oder Ihrer Windschutzscheibe. Ob Sie eine Limousine, einen SUV, einen LKW oder ein Wohnmobil fahren, der CS-2 ist eine vielseitige und praktische Möglichkeit, Ihr Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera aufzurüsten.

Um an der Verlosung teilzunehmen und die Chance zu haben, einen AUTO-VOX CS-2 zu gewinnen, nehmen Sie einfach über das RafflePress-Widget unten teil. Bitte beachten Sie, dass dieses Gewinnspiel nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs gilt. Viel Glück!

Definitionen:

– Rückfahrkamera: Eine an einem Fahrzeug installierte Kamera, die eine klare Sicht auf den Bereich hinter dem Fahrzeug bietet und den Fahrer beim Rückwärtsfahren oder Einparken unterstützt.

– IP68: Ein internationaler Standard, der den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser angibt.

Quelle: Mighty Gadget (keine URL)