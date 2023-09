Digitale Werbetafeln der Los Angeles Metro stoßen wegen Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit auf Widerstand

Los Angeles Metro treibt den Plan voran, 49 digitale doppelseitige Werbetafeln zu installieren, wodurch sich die Gesamtzahl digitaler Werbetafeln in der ganzen Stadt auf 86 erhöht. Metro geht davon aus, dass der Plan mit dem Namen „Transportation Communication Network (TCN)“ 1 Milliarde US-Dollar generieren wird Umsatz über 30 Jahre. Während einige örtliche Handelskammern den Plan unterstützen, sind Aktivisten und Gemeindegruppen besorgt über die Auswirkungen auf die visuelle Umgebung und die Verkehrssicherheit.

Der Vorschlag wird am 14. September von der Stadtplanungskommission von Los Angeles angehört, bevor er dem Stadtrat vorgelegt wird. Die Werbetafeln würden in der ganzen Stadt verteilt sein, wobei die meisten auf Autobahnen und andere auf Gemeinden ausgerichtet wären. Die Höhe der Bauwerke würde zwischen 30 und 95 Fuß liegen, wobei der Großteil 30 Fuß hoch wäre.

Metro argumentiert, dass das Projekt öffentliche Vorteile haben wird, einschließlich der Reservierung von Zeit für Notfallnachrichten. Studien von Institutionen wie der University of Alabama in Birmingham und dem Federal Bureau of Transportation Statistics haben jedoch gezeigt, dass digitale Werbetafeln die Unfallrate erhöhen und Autofahrer ablenken können. Die Präsenz digitaler Werbetafeln in Florida und Alabama erhöhte die Unfallraten um 25 % bzw. 29 %.

Andere Städte in Südkalifornien, darunter La Mesa, haben ebenfalls Vorschläge für digitale Werbetafeln in Betracht gezogen, diese jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ablenkung der Fahrer abgelehnt. Die Sicherheitsvorkehrungen von Metro, die einen Wechsel der Plakatbilder alle acht Sekunden ermöglichen, werden im Vergleich zu anderen Städten und Bundesstaaten, in denen sich die Bilder alle vier bis zehn Sekunden ändern, als unzureichend angesehen.

Gegner argumentieren, dass digitale Werbetafeln zum städtischen Verfall beitragen, Autofahrer ablenken und die Sicherheit der Fahrer beeinträchtigen würden. Sie fordern den Stadtrat auf, gegen das Projekt zu stimmen.

Während einige Wirtschaftsführer den Vorschlag für eine digitale Plakatwand unterstützen, stellen sich Gemeindegruppen, Nachbarschaftsräte und Aktivisten dagegen. Sie glauben, dass die Einnahmen aus digitalen Werbetafeln die negativen Folgen für das visuelle Umfeld der Stadt und die Verkehrssicherheit nicht überwiegen.

Quellen:

„Aktivisten fordern Ablehnung des Plans für digitale Plakatwände“ – Streetsblog Los Angeles

„Auswirkungen der Installationsrate digitaler Werbetafeln auf die Verkehrssicherheit“ – University of Alabama at Birmingham Transportation Engineering Program