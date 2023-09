Warum Beziehungen scheitern: Bindungsstile und Kommunikation verstehen

In einer Beziehung sind Kompromisse, Verständnis, Kommunikation, Vertrauen und Loyalität unerlässlich, um einen gesunden Raum für Intimität, Wachstum und Glück zu schaffen. Der Erfolg einer Beziehung wird jedoch stark von Bindungsstilen beeinflusst.

Der Bindungsstil bezieht sich auf die Art und Weise, wie Personen in intimen Beziehungen mit anderen umgehen, die von Selbstwertgefühl und zwischenmenschlichem Vertrauen beeinflusst werden. Der Therapeut Jordan Dann erklärt, dass diese Bindungsstile zusammen mit den in der Kindheit erlernten Strategien zum Selbstschutz die Art und Weise prägen, wie Menschen in Beziehungen miteinander in Kontakt treten, kämpfen, sich verhalten und reagieren.

Es gibt mehrere Gründe, warum Beziehungen scheitern, wie Jordan Dann mitteilt.

Erstens können unterschiedliche Erwartungen an Bindungsstile zu Missverständnissen und Konflikten führen. Es ist wichtig, zu Beginn einer Beziehung Gespräche über individuelle Bindungsstile zu führen, um zu verstehen, wie man sich zurechtfindet und die Dinge zum Laufen bringt.

Auch ungelöste Bindungstraumata spielen eine bedeutende Rolle in der Beziehungsdynamik. Das Verstehen und Bewusstwerden der eigenen Bindungsgeschichte hilft dabei, zu verstehen, wie sich Bindungsstile entwickelt haben. Frühere Erfahrungen und Erziehung prägen unsere Wahrnehmung von Beziehungen, und dies anzuerkennen kann zu einem besseren Verständnis und Wachstum führen.

Das Scheitern bei der Kommunikation von Unterschieden ist ein weiterer Grund dafür, dass Beziehungen scheitern können. Konflikte und Streit können in einer Beziehung gesund sein, da sie es den Partnern ermöglichen, die Perspektiven des anderen besser zu verstehen. Wenn jedoch die Betreuer in unserer Erziehung ihre Konflikte nicht ansprechen, fällt es uns möglicherweise auch schwer, in unseren Beziehungen effektiv zu kommunizieren.

Schließlich trägt das Versäumnis, eine sichere Bindung aufzubauen, zum Scheitern einer Beziehung bei. Die Verlagerung des Fokus auf die gemeinsame Verantwortung für emotionale Sicherheit kann das Vertrauen fördern und eine sichere Bindung innerhalb der Beziehung schaffen.

Das Verständnis dieser Faktoren und die Kenntnis des eigenen Bindungsstils und des Partners sind entscheidend für eine erfolgreiche Beziehung. Indem Paare ungelöste Bindungstraumata angehen, Unterschiede effektiv kommunizieren und der Entwicklung einer sicheren Bindung Priorität einräumen, können sie eine gesündere und erfüllendere Beziehung aufbauen.

