Die Apple-Aktie steht inmitten der Marktturbulenzen vor technischen Herausforderungen

Apple (AAPL) verzeichnete einen erheblichen Rückgang seines Aktienkurses und verlor in den letzten zwei Tagen über 6 %, was den größten Rückgang in Folge seit 10 Monaten darstellt. Dies hat seit Montag zu einem Verlust von rund 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung geführt. Der Rückgang des Aktienkurses fällt mit Berichten chinesischer Beamter zusammen, die Regierungsmitarbeiter auffordern, keine Apple-Telefone mehr zu verwenden. Allerdings betrifft das aktuelle Problem von Apple nicht seine Produkte oder Dienstleistungen, sondern vielmehr seinen Aktienkurs.

Vor einem Monat erreichte die Apple-Aktie ein Allzeithoch, woraufhin ein heftiger Abschwung folgte, wie es ihn noch nie gegeben hatte. Historische Trends deuten darauf hin, dass die Schwäche der Apple-Aktie noch mindestens einen Monat anhalten könnte. Obwohl die Aktie in der zweiten Augusthälfte einen Aufschwung erlebte, hat der jüngste Rückgang die meisten dieser Gewinne zunichte gemacht und die Aktie nahe ihrem Mehrmonatstief zurückgelassen.

Analysten äußerten insbesondere im Vorfeld der Markteinführung des iPhone 15 einen negativen Ausblick auf die Apple-Aktie. Es wurde beobachtet, dass die Apple-Aktie in der Regel vor solchen Ereignissen steigt, danach aber einen Ausverkauf erlebt. Historische Daten aus vier Jahrzehnten zeigen, dass der September tendenziell ein herausfordernder Monat für die Apple-Aktie ist, und in 10 der letzten 12 Jahre hat die Aktie nach der iPhone-Einführung negative Renditen erzielt.

Trotz des insgesamt rückläufigen Trends ist es erwähnenswert, dass der Oktober historisch gesehen ein starker Monat für die Apple-Aktie war. Dieses Jahr ist jedoch von diesem Muster abgewichen. Darüber hinaus hat das defensive Verhalten von Apple auf dem Markt zu den Bedenken der Anleger beigetragen. Obwohl die Aktie in diesem Jahr einen beachtlichen Anstieg von 35 % verzeichnete, verblasst sie im Vergleich zu den Renditen anderer Technologieunternehmen wie Nvidia (210 %) und Meta Platforms (150 %).

Apple sieht sich nun drei Quartalen in Folge mit einem rückläufigen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr konfrontiert. Dies hat Analysten dazu veranlasst, Vergleiche mit IBM zu ziehen, einem anderen Technologieriesen, dessen Aktienkurs nach einer Phase ähnlicher finanzieller Entwicklung einen Rückgang verzeichnete. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Apple sich auf Umsatzwachstum konzentrieren muss, um den Wert seiner Aktie als Wachstumsunternehmen zu erhalten.

Mit Blick auf die Zukunft schlägt JPMorgan vor, dass Anleger, wenn die aktuellen Trends anhalten, nach dem iPhone-Ereignis Apple-Aktien verkaufen und ihre Investitionen in Unternehmen wie Meta, Microsoft und Nvidia umlenken könnten, die von JPMorgan-Analysten als Top-Picks angesehen werden.

Quellen: Yahoo Finance