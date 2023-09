Die Apple Watch Ultra: Für wen ist sie wirklich geeignet?

Die Apple Watch Ultra wurde als Smartwatch für Abenteurer vermarktet, aber nach einem Jahr im Einsatz ist immer noch unklar, wer ihre wahre Zielgruppe ist. Während das Ultra über Funktionen wie ein Titangehäuse, Wasserbeständigkeit und Tauchfähigkeiten verfügt, bleibt es als Garmin-Konkurrent zurück, wenn es um Wandersicherheit und technische Anwendungsfälle geht. Stattdessen sind seine Fitnessfunktionen eher für Teilzeit-Abenteurer und Wochenend-Krieger geeignet.

Es scheint jedoch, dass diejenigen, auf die diese Beschreibung zutrifft, kein Interesse am Ultra haben. Anekdotische Beweise deuten darauf hin, dass technisch versierte Personen, die über den Mangel an intelligenten Funktionen bei Garmin oder anderen Multisportuhren frustriert sind, eher die Ultra in Betracht ziehen. Doch wie viele dieser Menschen gibt es wirklich? In einem örtlichen Laufclub trugen die meisten Mitglieder Garmins oder normale Apple Watches, und auf Nachfrage gaben sie an, dass sie kein Bedürfnis nach der Ultra verspürten.

Wenn wir also die Idee verwerfen, dass der Ultra für Abenteurer gedacht ist, für wen ist er dann geeignet? Es mag Technik-Nerds ansprechen, die eine Akkulaufzeit von mehreren Tagen wünschen, aber selbst das scheint fraglich. Viele Apple-Watch-Nutzer, die sich über die Akkulaufzeit beschweren, haben überhaupt kein Interesse an tragbaren Geräten. Tatsächlich bevorzugen sie die Einfachheit eines Fitness-Trackers oder geben sich mit ihrem Garmin oder Fitbit zufrieden.

Abgesehen von der Fitness ist die Akkulaufzeit das wichtigste Merkmal des Ultra. Sobald Sie jedoch eine Laderoutine entwickelt haben, wird die Notwendigkeit einer Akkulaufzeit von mehreren Tagen geringer. Letztendlich könnte der Ultra Erstanwender ansprechen, die seine exklusiven Fitness- und Outdoor-Funktionen schätzen. Da watchOS 9 jedoch viele dieser Funktionen auf die regulären Apple Watch-Modelle bringt, wird es schwieriger, den Premium-Preis der Ultra zu rechtfertigen.

Insgesamt ist die Ultra eine großartige Smartwatch, die ihr wahres Publikum aber möglicherweise noch nicht gefunden hat. Seine Funktionen richten sich an Abenteuerlustige, aber es scheint, dass die Mehrheit der potenziellen Käufer diese Funktionen entweder nicht benötigt oder mit anderen Geräten auf dem Markt zufriedener ist.

Quellen:

– Victoria Song, The Verge