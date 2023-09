Apple Event 2023: Neue iPhone 15-Reihe und Apple Watches werden voraussichtlich vorgestellt

By

Apple-Enthusiasten auf der ganzen Welt warten gespannt auf das diesjährige Apple-Event, bei dem der Technologieriese voraussichtlich seine mit Spannung erwartete iPhone 15-Reihe und die neuesten Apple Watches vorstellen wird. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. September, im Steve Jobs Theater in Cupertino, Kalifornien, statt.

Für diejenigen, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen können, wird Apple die Veranstaltung live auf seinem YouTube-Kanal sowie auf apple.com und der Apple TV App übertragen. Die Veranstaltung soll um 1:10 Uhr ET bzw. XNUMX:XNUMX Uhr PT für diejenigen an der Westküste beginnen.

Obwohl Apple keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für das iPhone 15 bekannt gegeben hat, kann es normalerweise am Freitag nach der Veranstaltung vorbestellt werden, wobei die Auslieferung eine Woche später beginnt. Das bedeutet, dass eifrige Kunden damit rechnen können, bald nach der Veranstaltung das neueste iPhone in die Hände zu bekommen.

Gerüchte rund um die iPhone 15-Reihe deuten auf mehrere spannende Änderungen hin. Eine bemerkenswerte Änderung ist der Ersatz des Lightning-Anschlusses durch einen USB-C-Anschluss sowohl beim iPhone 15 als auch beim iPhone 15 Plus. Darüber hinaus sollen das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max über Titanrahmen und den leistungsstarken A17-Prozessor verfügen.

Darüber hinaus deuten Berichte von Bloomberg darauf hin, dass die neuen iPhones mit einem A16-Chip, einer Dynamic Island-Schnittstelle und einer 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet sein werden. Diese Upgrades versprechen der treuen Apple-Benutzerbasis verbesserte Leistung und Bildgebungsfunktionen.

Während das Apple-Event immer näher rückt, warten Technikbegeisterte und Apple-Fans gleichermaßen sehnsüchtig auf die Ankündigung der neuen iPhone 15-Reihe und der neuesten Apple Watches. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu diesen aufregenden Produkten, die die Zukunft der Technologiebranche prägen werden.

Quellen:

– Jessica Guynn, USA HEUTE