Whataburger stellt digitales Küchenkonzept in Texas vor

Whataburger Inc. hat seine erste Digital Kitchen-Einheit in Bee Cave, Texas, eingeführt und präsentiert damit einen neuen Ansatz für Fast-Food-Restaurants. Das nordwestlich von Austin gelegene Restaurant hat die Durchfahrtskontrolle abgeschafft und ein bargeldloses System eingeführt.

Die Digital Kitchen ist ausschließlich digital konzipiert, wobei Kunden ihre Bestellungen über einen Kiosk oder die Whataburger-Smartphone-App aufgeben. Der traditionelle Sitzbereich, die Abholung am Straßenrand und die Durchfahrt wurden durch speziell gestaltete Lebensmittelschließfächer oder Fächer für Kiosk- und Lieferabholaufträge ersetzt.

Eines der Hauptmerkmale der Digital Kitchen ist die „Digital Pick-up Lane“, die als Alternative zum traditionellen Drive-In dient. Kunden können ihre Bestellungen über die Whataburger Rewards App oder online aufgeben und diese dann schnell und bequem an der Digital Pick-up Lane abholen. Dadurch werden Wartezeiten verkürzt und das Kundenerlebnis insgesamt verbessert.

Ed Nelson, Präsident und CEO von Whataburger, zeigte sich begeistert von dem neuen Konzept und erklärte: „Um Whataburger für unsere Gäste schneller und bequemer zu machen, müssen wir das digitale Restauranterlebnis voll und ganz nutzen.“ Unsere Gäste in Austin haben andere digitale Innovationen schon früh angenommen, sodass es perfekt zu unserer ersten Whataburger Digital Kitchen passt.“

Whataburger, ein 1950 gegründetes Familienunternehmen, verfügt über über 950 Standorte in 14 Bundesstaaten. Im Jahr 2019 wurde die Mehrheitsbeteiligung des Unternehmens an die in Chicago ansässige Handelsbank BDT Capital Partners verkauft.

Insgesamt stellt die Einführung von Whataburgers Digital Kitchen einen bedeutenden Wandel in der Fast-Food-Branche dar, hin zur Nutzung digitaler Technologie und zur Verbesserung der Geschwindigkeit und des Komforts des Speiseerlebnisses für die Kunden.

Quellen: Whataburger, Ron Ruggless

