Was wir gespielt haben: Mech-Kämpfe, klassische Spielhallen und ein verwirrendes Mario-Abenteuer

In dieser Ausgabe von „What We've Been Playing“ werfen wir einen Blick auf drei verschiedene Spiele: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest und Bowser's Fury. Jedes Spiel bietet den Spielern ein einzigartiges Spielerlebnis und Herausforderungen.

Armored Core 6: Fires of Rubicon ist ein PS5-Spiel, das die Authentizität der Armored Core-Reihe einfängt. Das Spiel hat ein minimalistisches Design mit menügesteuerter Mechanik und kurzen, sich wiederholenden Missionen. Die begrenzte Farbpalette und die kalte, klinische Atmosphäre tragen zur Gesamtästhetik des Spiels bei. Trotz des Fehlens einer starken Storytelling glänzt das Spiel durch seine Bosskämpfe, die von den Spielern verlangen, dass sie ihre Fertigkeiten und Fertigkeiten im Mechbau erlernen und anpassen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen bringt ein Gefühl der Zufriedenheit mit sich, das mit den legendären Souls-Spielen von FromSoftware vergleichbar ist.

Tempest hingegen ist ein klassisches Arcade-Spiel, das sich im Laufe der Zeit bewährt hat. Die Veröffentlichung von „The Making of Karateka“ bei Digital Eclipse erinnerte den Autor an Tempest und veranlasste ihn, das Spiel noch einmal zu überdenken. Sie waren fasziniert von dem bedrohlichen Gameplay, als die Feinde die Wände hinaufstiegen und das hektische Kreisen und Schießen des Spielers immer intensiver wurde. Während das ursprüngliche Tempest ein spannendes Erlebnis bot, schätzte der Autor auch die kreativen Gespräche, die Jeff Minter, der Entwickler, über die Jahre mit dem Spiel führte.

Und schließlich bietet Bowser's Fury für die Nintendo Switch eine einzigartige Variante des typischen Mario-Abenteuers. Das Spiel führt ein Open-World-Konzept ein, das den Autor zunächst desorientiert zurückließ. Sie versuchten, die neuen Mechanismen wie Leuchttürme und Katzenquests zu verstehen, während sie sich gleichzeitig mit den störenden Auftritten von Bowser auseinandersetzten. Trotz der Verwirrung empfand der Autor das Spiel als unterhaltsam und schätzte die frische Interpretation der Mario-Reihe.

Insgesamt bieten diese drei Spiele den Spielern unterschiedliche Erlebnisse. Armored Core 6 bietet herausfordernde Mech-Kämpfe, Tempest bietet ein nostalgisches Arcade-Erlebnis und Bowser's Fury bietet ein unkonventionelles Mario-Abenteuer. Jedes Spiel bringt seine eigenen Herausforderungen und Belohnungen mit sich, so dass die Spieler aus einer Vielzahl von Optionen wählen können.

