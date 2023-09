Apple kündigt Herbst-Event an: Neue iPhones und iOS 17-Funktionen

Apple hat einen Termin für seine Herbstveranstaltung festgelegt, bei der voraussichtlich neue iPhones und eine neue Apple Watch vorgestellt werden. Parallel dazu wird auch iOS 17, die neueste Version des Apple-Betriebssystems, veröffentlicht. iOS 17 befindet sich seit einigen Monaten in der Beta-Entwicklung und wird voraussichtlich nach der Veranstaltung am 12. September zum öffentlichen Download verfügbar sein.

Was können wir also von iOS 17 erwarten? Hier sind einige der wichtigsten Funktionen:

1. Die Text-to-Speech-Funktion von Safari

iOS 17 führt eine neue Funktion „Seite anhören“ in Safari ein. Durch Tippen auf die Klein- und Großbuchstaben „A“ neben der Adressleiste können Benutzer auf ein Menü zugreifen, das es Siris Stimme ermöglicht, die gesamte Webseite, einschließlich Informationen zu etwaigen Fotos, vorzulesen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Benutzer alle Hände voll zu tun haben oder keine Lesebrille dabei haben.

2. Fluginformationen durch Textnachrichten

Das Teilen von Fluginformationen wird mit iOS 17 einfacher. Benutzer können einfach die Fluggesellschaft und die Flugnummer per SMS an jemanden senden, der dann die Nachricht gedrückt halten kann, um detaillierte Fluginformationen wie Route, Status (pünktlich oder verspätet) und Gepäck anzuzeigen Anspruchskarussell für die Ankunft. Diese Funktion ist besonders hilfreich für diejenigen, die am Flughafen abgeholt werden.

3. Neue Facetime-Funktionen

In iOS 17 wurden Facetime um einige neue Funktionen erweitert. Wenn ein Facetime-Anruf unbeantwortet bleibt, können Benutzer eine Facetime-Voicemail hinterlassen. Darüber hinaus haben Benutzer die Möglichkeit, in Echtzeit eine Abschrift dessen zu sehen, was der Anrufer sagt, wenn sie den Anruf an die Voicemail weiterleiten möchten. Dadurch können Benutzer entscheiden, ob sie den Anruf entgegennehmen oder ihn in der Voicemail belassen möchten, ohne dass der Anrufer es weiß.

4. Vereinfachtes Löschen von Zwei-Faktor-Authentifizierungstexten

iOS 17 erleichtert die Verwaltung von Zwei-Faktor-Authentifizierungstexten. Diese Codes, die eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Anmeldung bei Diensten bieten, können jetzt nach ihrer Verwendung automatisch gelöscht werden. Durch Aktivieren der Option „Automatisch bereinigen“ unter „Einstellungen“ > „Passwortoptionen“ können Benutzer ihre Nachrichten-App veranlassen, diese Codes zu löschen, um ihren Posteingang organisiert zu halten.

5. Der Standby-Modus verwandelt „Bitte nicht stören“ in einen eleganten Wecker

iOS 17 führt eine Funktion namens „Standby“ ein. Wenn Benutzer ihre Telefone nachts aufladen und auf die Seite legen, verwandelt sich das Telefon in einen eleganten und anpassbaren Nachttischwecker. Benutzer können dem Display Erinnerungen, Aktienkurse, Schlagzeilen und Batterieinformationen hinzufügen, um ihr Standby-Modus-Erlebnis zu personalisieren.

Beachten Sie, dass iOS 17 nicht mit allen iPhones kompatibel ist. Insbesondere das iPhone 8, 8 Plus und iPhone X erhalten das Update nicht.

Quellen:

– WAKA Action 8 Neuigkeiten