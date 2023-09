iOS 17: Neue Funktionen für iPhone-Nutzer

By

Apple wird voraussichtlich während seiner Veranstaltung am 17. September iOS 12 veröffentlichen und iPhone-Benutzern eine Vielzahl neuer Funktionen bieten. Auch wenn der Fokus möglicherweise auf dem neuen iPhone 15 liegt, können Besitzer bestehender iPhones dennoch von den Updates profitieren.

Eine bemerkenswerte Funktion ist „Name Drop“, mit der Benutzer Kontaktinformationen einfach austauschen können, indem sie ihre Telefone nahe aneinander halten und darauf tippen. Diese Funktion, ähnlich wie sie Android-Geräte seit Jahren bieten, macht den Austausch von Nummern und das Versenden von SMS überflüssig.

Darüber hinaus führt iOS 17 „Point and Speak“ ein, eine Barrierefreiheitsfunktion, die Benutzer bei der Identifizierung von Produkten oder Etiketten unterstützt. Mithilfe der Lupenoption im Bedienfeld können Benutzer ihre Kamera auf ein Objekt richten und Siri liest die angezeigten Informationen laut vor. Diese Funktion kann beim Lesen kleiner Texte auf Etiketten oder Bedienfeldern hilfreich sein.

Aufkleber-Enthusiasten werden auch die verbesserte Funktionalität von Aufklebern in iOS 17 zu schätzen wissen. Alle Aufkleberoptionen, einschließlich Memoji, Emoji und benutzerdefinierten Aufklebern, befinden sich jetzt bequem an einem Ort in der iMessage-App. Benutzer können sogar ihre eigenen Aufkleber erstellen, indem sie Motive aus Fotos extrahieren.

Darüber hinaus erhält Car Play ein Update, das es jedem über Bluetooth verbundenen Fahrzeug ermöglicht, die Kontrolle über die Musik zu übernehmen. Durch das Scannen eines QR-Codes kann ein anderer iPhone-Benutzer mit der Erlaubnis des Telefons, das die Musik abspielt, ganz einfach die DJ-Aufgaben wechseln.

Während dies nur einige der neuen Funktionen sind, gibt es noch viele andere, auf die sich iPhone-Benutzer freuen können. Allerdings werden einige Funktionen, wie zum Beispiel die neue Journaling-App für tägliche Fotos und Erinnerungen, am Veröffentlichungstag nicht verfügbar sein.

