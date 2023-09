Das chinesische Unternehmen Huawei Technologies hat kürzlich seine neue Smartphone-Serie Mate 60 vorgestellt und mit seiner Technologie weltweite Aufmerksamkeit erregt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die US-Sanktionen überwunden hat. Diese Entwicklung könnte Huawei als ernstzunehmenden Konkurrenten für Apple positionieren. Das Mate 60 und das Mate 60 Pro wurden Ende August angekündigt, am Freitag kamen zwei weitere Modelle auf den Markt, das Mate X5 und das Mate 60 Pro+.

Ein herausragendes Merkmal der Mate 60-Serie ist ihre Fähigkeit, Satellitenkommunikation zu unterstützen, sodass Benutzer in Gebieten ohne Mobilfunksignale oder Internet, wie zum Beispiel in den Bergen oder auf dem Meer, Anrufe tätigen und Nachrichten senden können. Obwohl keine genauen Details zu den verwendeten Chips bekannt gegeben wurden, hat das Analyseunternehmen TechInsights herausgefunden, dass die Telefone mit dem neuen Kirin 9000s-Chip des chinesischen Unternehmens Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) betrieben werden. Frühe von chinesischen Käufern durchgeführte Geschwindigkeitstests deuten darauf hin, dass das Mate 60 Pro Download-Geschwindigkeiten aufweist, die die von 5G-Telefonen der Spitzenklasse übertreffen.

Was die Zulieferer angeht, hat Huawei keine offiziellen Namen genannt, aber TechInsights hat herausgefunden, dass die DRAM- und NAND-Komponenten des südkoreanischen Herstellers SK Hynix in der Mate-60-Serie verwendet werden. SK Hynix, das nach Einführung der US-Beschränkungen im Jahr 2019 seine Geschäfte mit Huawei einstellte, führt derzeit eine Untersuchung durch. Das Mate 60 Pro enthält im Vergleich zu den Vorgängermodellen auch einen höheren Anteil an in China hergestellten Chipkomponenten.

Huawei, einst der weltweit größte Smartphone-Verkäufer, sah sich mit einem Rückgang seines Marktanteils konfrontiert, da das Unternehmen nach den US-Sanktionen nur eingeschränkten Zugang zu Werkzeugen zur Chipherstellung hatte. Sein Marktanteil in China sank von 11 % im Jahr 27 auf 2020 % in diesem Jahr. Apple hingegen wurde in diesem Zeitraum zum dominierenden Premium-Smartphone-Hersteller in China, wobei sein Marktanteil laut Angaben von 11 % auf 19 % stieg Daten von Counterpoint.

Branchenanalysten glauben, dass die Mate-60-Serie den Wiederaufstieg von Huawei als Rivale von Apple auf dem chinesischen Markt einläuten könnte. Eine patriotische Stimmung, die durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China getrieben wird, könnte zu starken Verkäufen beitragen, wobei staatliche Medien und Internetnutzer die Einführung als einen Schlag gegen die USA begrüßen. Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities, prognostiziert, dass das Mate 60 Pro wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres zwischen 5.5 und 6 Millionen Einheiten ausliefern, was einer Steigerung von 20 % gegenüber den ursprünglich geplanten Mengen entspricht. Kuo prognostiziert außerdem, dass die kumulierte Auslieferung des Mate 60 Pro innerhalb eines Jahres nach Markteinführung mindestens 12 Millionen Einheiten erreichen könnte.

Quellen:

– Yelin Mo und Brenda Goh. „Huaweis neue Smartphones testen ihr Comeback auf Chinas riesigem Markt“ (Reuters)

– Brenda Goh (Reuters)