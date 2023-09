Western Digital verkauft Milpitas Campus für 192.5 Millionen US-Dollar und schließt Leaseback-Vertrag ab

Der in Kalifornien ansässige Hersteller von Computerspeichern, Western Digital, hat kürzlich einen Sale-and-Leaseback-Vertrag mit Blue Owl Capital für sein Büro, seine Forschung und Entwicklung sowie seinen Produktionscampus in Milpitas abgeschlossen. Das aus fünf Gebäuden bestehende Anwesen mit den Adressen 901, 951, 1001, 1051 und 1101 Sandisk Drive wurde für 192.5 Millionen US-Dollar verkauft, wobei Blue Owl der Käufer war. Im Rahmen der Vereinbarung hat Western Digital einen 16-jährigen Mietvertrag für das 37 Hektar große Gelände unterzeichnet, der bis 2039 läuft.

Der Milpitas-Campus, früher der Hauptsitz des Flash-Laufwerkherstellers SanDisk, wurde 2016 von Western Digital übernommen. Der Campus umfasst Büros, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Produktionsstätten auf einer Gesamtfläche von 580,322 Quadratmetern. Blue Owl, bekannt für seinen Fokus auf Leaseback-Transaktionen, zahlte 332 US-Dollar pro Quadratfuß für die Immobilie.

Leaseback-Deals wie dieses ermöglichen es Unternehmen, das in Immobilienvermögen gebundene Geld freizusetzen. Dies kann eine vorteilhafte Möglichkeit sein, Mittel zu beschaffen, ohne auf den Verkauf von Aktien oder die Emission von Schuldtiteln zurückgreifen zu müssen, insbesondere in Zeiten höherer Zinssätze oder wenn der Aktienwert eines Unternehmens niedrig ist.

Der Aktienkurs von Western Digital war Schwankungen ausgesetzt und stieg in diesem Jahr um 37 %, fiel jedoch gegenüber seinem Höchststand im April 43 um 2021 %. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei fast 14 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Geschäftsjahr meldete Western Digital einen Verlust von 1.3 Milliarden US-Dollar. Mit rund 2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln muss das Unternehmen im nächsten Jahr Schuldverschreibungen in Höhe von 1.1 Milliarden US-Dollar zahlen und wird im laufenden Quartal außerdem eine Steuerschuld in Höhe von 523 Millionen US-Dollar begleichen.

Neben dem Milpitas-Campus besitzt Western Digital auch seinen Hauptsitz am 5601 Great Oaks Pkwy in San Jose.

Quellen: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance