Western Digital bringt SN770M NVMe SSD für Steam Deck und ROG Ally auf den Markt

Western Digital hat die SN770M NVMe SSD vorgestellt, die speziell für Geräte wie das Steam Deck und ROG Ally entwickelt wurde. Die kleinen Laufwerke mit M.2-2230-Formfaktor sind in den Optionen 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich und bieten Handheld-Gamern ein erhebliches Speicher-Upgrade.

Bisher war der Austausch der SSD in einem Steam Deck relativ einfach, aber die Suche nach M.2 2230-Laufwerken war eine Herausforderung. Diese Laufwerke waren für Verbraucher nicht allgemein verfügbar und wurden häufiger in Dell- und Microsoft-Surface-Laptops gefunden. Allerdings hat sich die Situation in letzter Zeit verbessert, da Unternehmen wie Sabrent, Micron, Corsair und Framework M.2 2230-Laufwerke anbieten. Framework hat Anfang des Jahres auch ein eigenes 2-TB-Upgrade-Laufwerk herausgebracht.

Der Eintritt von Western Digital in diesen Markt ist eine positive Entwicklung für Handheld-Gaming. Ihre Laufwerke bieten beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 5,150 MB/s auf Basis von PCIe Gen 4. Die 1-TB-Version der SN770M NVMe SSD ist im Online-Shop von Western Digital und bei Best Buy für 109.99 $ erhältlich. Die 2-TB-Version ist exklusiv bei Best Buy für 239.99 $ erhältlich.

Insgesamt bietet die SN770M NVMe SSD von Western Digital eine praktische Lösung für Gamer, die den Speicher ihrer Handheld-Geräte aufrüsten möchten. Die Verfügbarkeit dieser Laufwerke namhafter Hersteller erweitert die Optionen für Verbraucher und erleichtert die Suche nach geeigneten Upgrades für ihre Geräte.

