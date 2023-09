Western Digital bringt WD Blue SN580 NVMe SSD mit verbesserter Leistung für kreative Enthusiasten auf den Markt

By

Western Digital hat die WD Blue SN580 NVMe SSD vorgestellt, eine neue Ergänzung seiner Produktpalette an Solid-State-Laufwerken (SSDs). Dieses interne Flash-Laufwerk wurde speziell für die Community kreativer Enthusiasten und Profis entwickelt und nutzt die NVMe PCIe Gen 4.0-Technologie, was eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit der Anwendung und schnellere Startzeiten bietet.

Die WD Blue SN580 NVMe SSD ist jetzt online auf Amazon.in und ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Indien erhältlich. Es wird mit einer eingeschränkten Garantie von 5 Jahren geliefert, die den Benutzern Sicherheit bietet.

Das Laufwerk ist mit Kapazitäten von 250 GB bis 2 TB zu einem Einstiegspreis von 4,599 Rupien erhältlich. Zu seinen Hauptmerkmalen gehört die NVMe PCIe Gen 4.0-Technologie, die Benutzern müheloses Multitasking zwischen großen und komplexen Projekten mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4,150 MB/s ermöglicht.

Das Laufwerk verfügt außerdem über die nCache 4.0-Technologie, die eine hohe Burst-Schreibleistung und ein schnelles Kopieren großer Dateien und Medienbestände ermöglicht. Mit ihrem schlanken M.2 2280-Formfaktor bietet die WD Blue SN580 NVMe SSD bis zu 2 TB Speicherplatz für Anwendungen, Daten, Fotos, 4K-Videos und Musik.

Was die Zuverlässigkeit betrifft, bietet Western Digital eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie für die SSD sowie eine Bewertung von bis zu 900 TBW (geschriebene Terabyte) für das 2-TB-Modell. Darüber hinaus hat das Laufwerk einen geringen Strombedarf und eignet sich daher ideal für die Maximierung der Akkulaufzeit eines Laptops.

Khalid Wani, Senior Director of Sales bei Western Digital India, stellte fest, dass angesichts der steigenden Nachfrage nach immersiven digitalen Inhalten in Indien ein Bedarf an leistungsstarken Tools bestehe. Die WD Blue SN580 NVMe SSD mit ihrer blitzschnellen NVMe PCIe Gen 4.0-Technologie erfüllt diesen Bedarf durch kürzere Ladezeiten. Aufgrund seines schlanken Formfaktors und der großzügigen Speicherkapazität eignet es sich sowohl für Profis als auch für aufstrebende Kreative.

Zusammenfassend bietet die neue WD Blue SN580 NVMe SSD verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit für die Community kreativer Enthusiasten und Profis. Mit seiner hochmodernen Technologie und seinem schlanken Design ermöglicht es Benutzern, große und komplexe Projekte effizient zu bewältigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Daten sicher gespeichert werden. Die Verfügbarkeit des Laufwerks in verschiedenen Kapazitäten und die eingeschränkte 5-Jahres-Garantie steigern seine Attraktivität zusätzlich.

Definitionen:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, ein Protokoll, das die effiziente Kommunikation zwischen einem Host und Solid-State-Laufwerken ermöglicht.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, ein Hochgeschwindigkeitsstandard für serielle Computer-Erweiterungsbusse.

Gen 4.0: Die vierte Generation von PCIe, die eine höhere Bandbreite und schnellere Datenübertragungsraten bietet.

