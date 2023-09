Der Aufstieg und die globale Reichweite von Webtoon-Comics

By

Webtoon-Comics sind zu einem globalen Phänomen geworden und ermöglichen es Schöpfern aus der ganzen Welt, ihre Geschichten mit einem breiten Publikum zu teilen. Naver, der südkoreanische Technologieriese hinter Webtoon, startete die Plattform im Jahr 2004 als Reaktion auf die Herausforderungen, mit denen die Comic-Branche nach der Finanzkrise von 1997 konfrontiert war. Webtoons sind vertikale Comicstrips, die speziell für das Lesen auf Smartphones und Tablets entwickelt wurden.

Mit dem Aufkommen des Internets und der Hochgeschwindigkeitskonnektivität konnten Benutzer Comics online teilen, was Cartoonisten die Möglichkeit gab, ein größeres Publikum zu erreichen. Der Begriff „Webtoon“ wurde im Jahr 2000 geprägt und diese Comics erlangten aufgrund ihres leicht zugänglichen Formats auf neuen technischen Geräten schnell Popularität. Heute hat Webtoon eine globale Reichweite und Naver bietet seinen Service in 100 Ländern und 10 Sprachen an.

Webtoon ist zu einem Eckpfeiler von Hallyu geworden, der koreanischen Kulturwelle, die sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Die Plattform verfügt über mehr als 900,000 YouTuber weltweit, wobei eine Vielzahl von Künstlern zu ihrem Erfolg beiträgt. Während es mittlerweile mehr Schöpfer aus der ganzen Welt gibt, wird der Großteil der Comics, die in Fernsehserien adaptiert werden, immer noch von koreanischen Künstlern erstellt.

Webtoon bietet zwei Kategorien der digitalen Comic-Produktion: Originale und Leinwand. Originale werden unter dem Dach des Unternehmens erstellt und bieten den Urhebern ein Gehalt, engagierte Redakteure und Marketingunterstützung. Andererseits ermöglicht Canvas jedem Schöpfer, seine Werke hochzuladen, was ihm mehr künstlerische Freiheit gibt. Creators on Canvas können Einnahmen aus Werbung erzielen, die auf der Anzahl der Abonnenten und Besuche basieren.

Der Erfolg von Webtoon liegt in seinen fesselnden Geschichten und der Fähigkeit, ein vielfältiges globales Publikum zu erreichen. Die Plattform sucht aktiv nach Inhalten aus verschiedenen Regionen und übersetzt Webtoons in mehrere Sprachen, um sicherzustellen, dass diese Geschichten grenzüberschreitend Anklang finden. Übersetzer spielen in diesem Prozess eine entscheidende Rolle, indem sie genaue Übersetzungen liefern und gleichzeitig die visuellen Elemente der Comics berücksichtigen.

Webtoon-Comics können kostenlos gelesen werden, wobei bestimmte Titel die ersten paar Kapitel kostenlos anbieten. Um jedoch sofort weitere Episoden freizuschalten, haben Benutzer die Möglichkeit, Anzeigen anzusehen oder Token zu kaufen, um sie auf der Plattform zu verwenden. Trotz der Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es immer noch Webtoons, die völlig kostenlos bleiben.

Insgesamt hat Webtoon die Art und Weise, wie wir Comics konsumieren, revolutioniert und bietet eine vielfältige Auswahl an Geschichten von Schöpfern aus der ganzen Welt. Seine globale Reichweite und seine fesselnden Inhalte haben es zu einer beliebten Plattform für Millionen von Nutzern gemacht, und sein Einfluss auf die Comic-Branche nimmt weiter zu.

